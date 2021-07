La bella Persico ha condiviso una foto su instagram dove indossa un top sensuale senza reggiseno, che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Michela Persico è bellissima e sensuale su instagram con un top attillato e pitonato che indossa senza reggiseno. Il seno prosperoso esce dal mini top per la gioia di tutti i fan. In molti si accorgono della fuori uscita:“Occhio che quella a destra sta esplodendo”, “Attenta che la bambina esce di lato”, “Michela ma non hai caldo a soffocarle così?”, “Alterate a tal punto la vostra bellezza che siete ridicole”.

LEGGI ANCHE>>>“Sei perfetta”. Dayane Mello abbracciata dolcemente a una super star. La FOTO fa il giro del web

Michela Persico uscita con una persona speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Striscia la Notizia”, la pesante accusa da parte dei fan: il programma nella bufera – FOTO

Ieri la bella Persico è uscita con una persona speciale che però non era Rugani, si trovava infatti nella sua città natale Bergamo a cena con un’amica. Le due si sono divertita prima a cantare in macchina e poi ad una cena meravigliosa a base di sushi. In questo periodo la Persico si è spostata molto, da quando Rugani è passato alla squadra francese. Poi si sono nuovamente trasferiti in Sardegna e poi di nuovo a Torino. Ancora non sono chiari gli spostamenti futuri di Daniele Rugani e in quale squadra giocherà per la prossima stagione calcistica. La compagna ha fatto notare che il calciatore ha ancora un contratto con la Juventus fino al 2024, pertanto potrebbe tornare nella sua squadra originaria.

La Persico di questo sarebbe molto felice perché per lei Torino è una seconda casa e si trova molto bene. Ma in ogni caso lo seguirebbe ovunque, insieme anche al piccolo Tommaso che non ha neanche un anno ancora. La Persico dopo il parto si è ripresa alla grande, non sembra nemmeno aver partorito. Subito dopo aver dato alla luce il suo primo figlio ha iniziato ad allenarsi con un personal trainer per tornare in forma. Ci è riuscita immediatamente, ha una forma fisica invidiabile specialmente dopo aver dato alla luce il piccolo Tommaso. Ma lei ha sempre dichiarato che allenarsi è un aspetto della sua vita importante e che la fa stare bene non solo fisicamente ma anche mentalmente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

La giornalista ha da poco compiuto 30 anni e Rugani per l’occasione le ha organizzato una festa da mille e una notte in tema Coachella, il noto festival che si tiene a Los Angeles ogni anno. 30 anni ma ne dimostra 10 di meno.