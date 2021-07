“Mille”, il tormentone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti batte ogni record

Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti con il loro tormentone “Mille” battono ogni record: ad annunciare il successo è lo stesso rapper dalle sue IG Stories

“Mille” è un mega successo. Ad annunciare un altro record direttamente dalle sue Instagram Stories è Fedez, che insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti sono i padroni indiscussi di quest’estate in musica.

Sarà che l’espressione “labbra rosso coca-cola” è molto originale. Sarà che non si può fare a meno di canticchiare l’intero ritornello. O sarà il trio mai visto, eccentrico e particolare a fare breccia nel cuore dei fan. Fatto sta che il tormentone della stagione estiva è proprio questo brano dalle sonorità rap e pop allo stesso tempo.

Le IG Stories di Fedez sul successo di “Mille” con Achille Lauro e Orietta Berti

“Mille” è quindi la canzone più trasmessa dalle radio italiane per la seconda settimana consecutiva. Il sito web Earone (sistema italiano di classifiche in tempo reale) ha stilato e reso pubblica la classifica e Fedez ha condiviso la lieta novella sui propri canali social. Il testo del pezzo è stato scritto da Davide Simonetta, Federico Lucia, Jacopo Matteo Luca D’Amico, Lauro De Marinis, Paolo Antonacci e la musica da d.whale.

Nel top 5 è al secondo posto Marco Mengoni con la sua “Ma stasera“, segue alla terza posizione “Never going home” di Kungs. Ed Sheeran con “Bad Habits” è quarto e al quinto posto c’è Bob Sinclair con “We could be dancing” feat Molly Hammar.

L’idea di questo brano è venuta ai tre artisti durante il Festival di Sanremo 2021 e la notizia dell’uscita è stata annunciata il 10 giugno sempre da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Anche la copertina del singolo, realizzata da Francesco Vezzoli, è molto apprezzata per la sua originalità: ci sono i tre cantanti vestiti da ninfe ricoperte da fiori. I fan sono davvero impazziti e “Mille” continua a battere ogni record.