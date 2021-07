Nel caso in cui Lorenzo Insigne lasciasse Napoli, Aurelio De Laurentiis ha già pronto il “pezzo da novanta” per sostituirlo: un fuoriclasse assoluto

Tutti gli appassionati di calcio sanno già che Lorenzo Insigne potrebbe andar via da Napoli visto che l’accordo tra l’entourage del calciatore e i dirigenti della società sportiva napoletana non si trova.

Il contratto del capitano azzurro scadrà a giugno 2022 e i suoi agenti vorrebbero un rinnovo a cifre più alte rispetto ai 5 milioni di euro percepiti adesso. I vertici del Napoli invece prolungherebbero il contratto all’asso napoletano con un ingaggio ridotto rispetto a quello attuale.

Intanto il neo allenatore Luciano Spalletti attende il rientro proprio di Insigne che al momento è in vacanza dopo essere diventato campione d’Europa con la Nazionale italiana.

TI POTREBBE INTERSSARE ANCHE -> Calendario Serie A, il sorteggio delle giornate: tutti gli incontri

Il fuoriclasse al posto di Lorenzo Insigne nel Napoli

TI POTREBBE INTERSSARE ANCHE -> Gianluigi Donnarumma firma con il Psg: la carriera del giovane portiere – VIDEO

Non sarà facile rimpiazzare Lorenzo Insigne, giocatore di alto livello nonché capitano del Napoli e partenopeo. Ma ai tifosi all’ombra del Vesuvio potrebbe far piacere sapere che James Rodriguez, il fuoriclasse colombiano dell’Everton avrebbe piacere a sbarcare in terra italiana.

Secondo alcune voci di mercato infatti la SSC Napoli avrebbe già buttato l’amo per il totalizzatore di sei reti e nove assist durante la scorsa Premier League in ventisei presenze ufficiali tra coppe e campionato. La squadra inglese svenderebbe l’attaccante, con scadenza di contratto a giugno del 2022, a 10 milioni di euro.

Sempre per quanto riguarda questa finestra di calciomercato estiva Beppe Riso, agente tra gli altri di Andrea Petagna, ha parlato a proposito del suo assistito dato che piace all’Inter. I neroazzurri vorrebbero un’alternativa valida a Romelu Lukaku e l’attaccante triestino potrebbe avere questo ruolo nella compagine di Milano. Il numero 37 del Napoli sarebbe corteggiato anche dal Torino, sempre se Belotti partisse alla volta della capitale.

In partenza tra le fila del team azzurro potrebbero esserci anche Sebastiano Luperto e Adam Ounas. Entrambi piacciono al Venezia, che attraverso il proprio direttore sportivo Mattia Collauto, ha fatto sapere di questo interesse durante un’ospitata a Radio Kiss Kiss.