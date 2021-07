L’artista canora Baby-K, “Regina del Reggaeton italiano”, si immedesima nei panni di un’emozionante sirena, e conquista il suo pubblico.

La splendida voce che ha conquistato il panorama musicale estivo nel 2015 grazie al singolo di “Roma-Bankok“, realizzato in collaborazione con Giusy Ferreri e poi premiato con il disco di diamante per il sorprendente numero di copie vendute nella penisola italiana, Baby K si appresta ad ultimare gli ultimi dettagli del suo progetto. Ormai pronto ad affacciarsi sulle scene.

L’artista canora classe 1983, originaria di Singapore, vestendo quest’oggi un rilucente abito dal colore del mare ha esaudito il suo desiderio di trasformarsi per la gioia dei suoi fan, in un’incantevole sirena. Il backstage in questione diverrà così molto più di un semplice lavoro da ultimare alla perfezione, ma quanto soprattutto un teatro di in cui poter sensibilmente divertirsi.

Baby K, la trasformazione in sirena de “La Regina del Reggaeton Italiano” – VIDEO

Si tratta, perciò, di un divertente scorcio in movimento editato con la definitiva sua protagonista, prontamente riconosciuta con affetto dai suoi fan nei commenti come “la regina del reggaeton italiano“. Oggi, in collaborazione con Pupa, nota azienda di cosmetici milanese, l’artista sorride. Si diverte a confrontarsi con lo specchio d’acqua vicino a lei, quanto con i suoi creativi colleghi.

“Un po’ di backstage degli scatti realizzati per la mia collezione”: Tropical Goddess, tiene a specificare in didascalia Baby-K illustrando il progetto ai suoi fan che appaino infinitamente rapiti inizialmente dalla sua mise en place marina, per poi lasciarsi incuriosire dalla colorata palette firmata da lei. “La parola chiave come sempre é “divertimento”- che le foto poi vengono meglio!“, continuerà Baby K in conclusione svelando in tal modo il segreto della bellezza delle immagini appena mostrate al suo pubblico.

Nel frattempo la collezione particolarmente estiva dicata al make-up, con al suo interno la giù gettonatissima sui social “Baby K Capsule“, pare abbia sancito il suo successo.