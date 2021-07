L’ultimo scatto della conduttrice Barbara D’Urso si appresta a superare i confini con la realtà, la sua posa in bikini è “senza limiti”.

Quest’ultima settimana per la celebre conduttrice partenopea, Barbara d’Urso, è apparsa agli occhi dei suoi ammiratori come totalmente immersa nelle bellezze della penisola italiana. Approdata sulla costa adriatica per trascorrere uno dei suoi ultimi soggiorni estivi, la reginetta dei salottini Mediaset ha donato al meglio il suo primato alla città di Pescara.

Nell’ultimo scatto condiviso dalla conduttrice, classe 1957, mentre i suoi telespettatori attendono con trepidazione che la prossima stagione televisiva possa ripartire sotto la sua guida ed a vele spiegate tra poco più di un mese, Barbara ha deciso una volta per tutte di lasciarsi travolgere, “col cuore”, dai colori del tramonto in una posa in bikini bianco “senza limiti“.

Leggi anche —>>> 4 Hotel di Bruno Barbieri. Sapete chi paga il conto dopo ogni puntata? Impensabile

Barbara D’Urso, “senza limiti”: nell’audace posa in bikini non ha mezze misure

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Potrebbe interessarti anche —>>> Enrico Brignano e Flora Canto, è nato Nicolò: la reazione della sorella maggiore

Appaiono chiare fin dai primi istanti le intenzioni espresse in didascalia al suo ultimo post su Instagram dalla conduttrice napoletana. Barbara, nel sfoggiare il suo profilo di spalle in una suggestiva istantanea con lo sguardo rivolto verso l’infuocato orizzonte nel suo bikini bianco, si rivolge in tal modo al suo pubblico: “Non metto confini ai miei orizzonti…🌊“.

Stagliando con classe una lunga serie di haters palesatesi con sfrontatezza, e sostenendo la lady di Canale 5 nella sua scelta di preferire per quest’anno i panorami abruzzesi, si batterà in suo favore una delle sue numerose ammiratrici. “Una foto davvero magica“, ammetterà la fedele fan di seguito alla pubblicazione dello scatto dalle tinte arancio. E soprattutto non dimenticando di aggiungere infine: “e tu Carmelita sei fantastica“.

Felice, spensierata e pronta a continuare le sue vacanze: Barbara, da abruzzese naturalizzata qual’è diventata in questi ultimi giorni, dopo aver condiviso il suo rifiuto per le “mezze misure” riceve a distanza di una sola notte ben oltre gli 11 mila apprezzamenti. Ora non resta che attendere le sue nuove news direttamente da questa momentanea ‘”isola che non c’è”.