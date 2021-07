Sara Croce ha conquista il web con uno scatto inaspettato. Le sue curve hanno incanto i fan rimasti senza fiato.

Sara Croce stupisce sempre di più i fan? Questa volta la showgirl ha condiviso uno scatto incredibile su Instagram che ha lasciato tutti senza fiato. Classe 1988, di Garlasco, modella e influencer il suo nome è diventato noto a seguito della partecipazione a Miss Italia, dove è arrivata quarta nel 2017, per poi debuttare in noti format quali “Ciao Darwin”, dove ha ricoperto il ruolo di Madre Natura, e in “Avanti un Altro”, come Bonas.

Attivissima sui social, il suo account Instagram è seguito da 982mila follower. Ogni giorno la Croce condivide scatti di vita personale e professionale incantando tutti con la sua bellezza. Occhioni celesti, folti capelli biondi, fisico statuario, il suo fascino è magnetico.

Sara Croce in bikini: lo scatto è incredibile

