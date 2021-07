“Striscia la Notizia”, il tg satirico di Antonio Ricci, è finito ancora una volta nella bufera. Questa volta a causa di un post pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram del programma di Canale 5

“Striscia la Notizia” ne ha combinata un’altra, giudicata grave da molti fan del tg satirico di Antonio Ricci. Un’altra gaffe non difendibile e giustificabile secondo molti telespettatori sotto la veste protettiva della satira e ironia. Molto spesso il programma di Canale 5 è sotto l’occhio dei riflettori per alcuni servizi mandati in onda ritenuti da alcuni offensivi.

Questa volta a passarci di mezzo alla comicità a volte al limite dell’appuntamento fisso dell’ora di cena è stata una concorrente dell’ultima edizione di “Temptation Island“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Mille”, il tormentone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti batte ogni record

La concorrente di “Temptation Island” nel mirino di “Striscia la Notizia”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Enrico Brignano e Flora Canto, è nato Nicolò: la reazione della sorella maggiore

La concorrente di “Temptation Island” è Floriana, che da poco si è lasciata con il suo storico compagno Federico. Come si può notare dal post qui sotto, la pagina ufficiale di “Striscia la Notizia” ha condiviso un post in cui c’è a sinistra la protagonista del reality e a destra quella del film “Alice in Wonderland” di Tim Burton, la Regina di cuori. Sopra al collage c’è scritto “Floriana di Temptation e quell’incredibile somiglianza con la Regina di cuori”.

I fan della concorrente del programma televisivo ma anche persone che seguono il tg satirico hanno commentato duramente il post: “Che cattiveria ragazzi… Secondo me è una bellissima donna” e ancora: “Davvero di cattivo gusto questa foto, non tenete conto di quanto potreste ferire una ragazza sensibile; così facendo date adito a tanti altri di prenderla in giro, le ragazze per certe cose poi finiscono anche per togliersi la vita, soprattutto dopo la sofferenza causata dal suo ragazzo. Vergognatevi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Questa volta non è stata un servizio televisivo di “Striscia” a causare la rabbia del pubblico ma un semplice post su Instagram. Insomma il programma di Antonio Ricci colpisce ancora e lo fa anche con una foto sui social network.