“Stupenda amore mio”. Giulia Salemi, con tre scatti manda tutti in tilt FOTO

Giulia Salemi è sempre più amata sui social. Dopo la sua esperienza al Giffoni Film Festival, ha pubblicato tre bellissimi scatti della giornata insieme a Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo dei social. Il suo esordio vero televisivo è avvenuto nel 2018, quando ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Anche se aveva già preso parte a diversi programmi, la casa più spiata d’Italia per lei è stato un vero e proprio trampolino di lancio. Un’esperienza irripetibile direbbe qualcuno, ma lei ha avuto la fortuna di poterla rifare: infatti è rientrata nella casa a novembre 2020 per prendere parte alla quinta edizione del programma più seguito della tv.

Giulia Salemi al Giffoni Film Festival: “Un’umanità meravigliosa”

Giulia è uscita dalla casa a poche settimane dalla fine del programma, non è arrivata in finale davvero per pochissimo e dunque non ha vinto ma ha vinto qualcosa di molto più bello e di importante: ha vinto l’amore che ha trovato all’interno della casa tra le braccia dell’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. I due ad oggi sono più uniti e innamorati che mai, si stanno godendo la loro prima estate insieme e ieri hanno trascorso una bellissima giornata al Giffoni Film Festival, l’evento che si tiene ogni anno a Salerno che ospita attori italiani e internazionali. Lei, completamente in rosa e con i capelli sciolti sulle spalle, era più bella e solare che mai con il suo grande amore vicino.

Ad oggi Giulia è seguita da quasi due milioni di followers su Instagram, che la seguono ogni giorno con affetto e con costanza. Gli ultimi tre scatti hanno raggiunto migliaia di likes.