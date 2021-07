“Tu Si Que vales”, il lutto atroce: “Aveva conquistato tutti, addio…”

Lo staff e i telespettatori del programma “Tu Si Que Vales” sono rimasti spiazzati dalla triste notizia di un dramma inaspettato: di chi si tratta.

Gli artisti e gli amanti di uno dei più emozionanti talent show della rete ammiraglia hanno appreso una triste notizia che mai si sarebbero aspettati.

Le ultime ricorrenti sul programma “Tu Si Que Vales” hanno visto Belen Rodriguez, tra i giudici, fare un passo indietro. La showgirl, reduce dalla gravidanza di Luna Marie aveva accusato un malore in studio, gettando tutti i presenti nella preoccupazione più totale.

Per fortuna il caso è rientrato e dopo qualche giorno la conduttrice argentina è tornata ai posti di comando. Il periodo “no” però continua e progredisce di male in peggio quando poche ore fa si è appresa la notizia della triste scomparsa di uno dei volti noti tra i concorrenti della scorsa stagione: vediamo di chi si tratta

“Tu Si Que Vales” piange la scomparsa di un idolo: ecco di chi parliamo

Per lo staff e i protagonisti a bordo “ring” del varietà Mediaset di “Tu Si Que Vales” è un giorno molto triste, al cospetto di una triste notizia che distrugge moralmente tutti gli appassionati.

Lo scorso Ottobre 2020 aveva fatto innamorare tutti grazie alle doti incredibili di pianista. Nerina Pieroni aveva le mani “fatate”, ideali per ricoprire un determinato tipo di mestiere. Su di lei, persino Maria De Filippi spese parole al “miele”: “E’ l’arte della vita, così si nasce…”.

Nerina consumava la sua vecchiaia in un’antica casa di riposo nei pressi di Savignana, in provincia di Cuneo. Se veniva messa alla prova su di un pianoforte, lei non tradiva mai le attese.

Come i colleghi dell’RSA anche i giudici di “Tu Si Que Vales”, al quale programma aveva partecipato la scorsa stagione sono rimasti impressionati dalle doti innate della pianista.

L’anziano talento aveva in programma, la domenica successiva, un’altra esibizione delle sue, ma il destino ha deciso di consegnarla tra le braccia del “Signore”, la scorsa notte.

All’interno dell’rsa Nerina era diventata un punto di riferimento per tutti, dagli infermieri alle amiche ed oggi lascia un vuoto incolmabile dentro ciascuno di noi.