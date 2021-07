“Un Posto al Sole”, grande ritorno nella soap: dopo tanti anni di nuovo lei

Quest’anno Un Posto al Sole, ad agosto, si fermerà per la pausa estiva: prima che questo accada, ci sarà un grande ritorno a Palazzo Palladini

Ieri sera si è conclusa un’altra settimana per Un Posto al Sole, ed è stata sicuramente molto particolare per uno dei protagonisti indiscussi della soap opera napoletana più amata d’Italia: stiamo parlando di Roberto Ferri. Infatti suo figlio Filippo si è sottoposto ad un intervento molto delicato al cervello e, nonostante ne sia uscito vivo, ha avuto una brutta amnesia e ha rimosso completamente gli ultimi dieci anni della sua vita. Al momento, infatti, è alle prese con la convalescenza di Filippo: ma sta per tornare anche qualcun altro a Napoli.

Un Posto al Sole, grande ritorno a palazzo per Roberto Ferri

Dopo tanta sofferenza, sta per arrivare una gioia anche per lui: infatti sta per tornare a Napoli Cristina, la figlia che ha avuto con Greta oramai un bel po’ di anni fa quando stavano insieme. L’ultima volta che l’abbiamo vista aveva circa l’età che ha Irene adesso, quindi ora sarà molto interessante rivederla: probabilmente è quasi un’adolescente e sicuramente porterà nuove trame. Potrebbe addirittura rimanere come personaggio fisso? Negli ultimi tempi stanno dando molto spazio ai bambini, che stanno portando avanti storyline davvero interessanti e spesso anche educative. I fans della serie non vedono l’ora di scoprire cosa succederà e come sarà Roberto alle prese con la sua unica figlia femmina.

Non ci resta dunque che aspettare la prossima settimana per vedere cosa succederà: come reagirà Roberto vedendo ritornare sua figlia a casa?