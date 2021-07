V”Ti vogliamo così: nuda e cruda!”, Veronica Gentili incontenibile FOTO

La conduttrice di ‘Staera Italia’ ha condiviso uno scatto che ha portato tutti i telespettatori online su Instagram. Bollino rosso!

Veronica Gentili è seduzione pura. Non ci sono altre parole per descriverla meglio, sa benissimo come catalizzare l’attenzione su di lei con un savoir faire che in pochi hanno.

La conduttrice di ”Stasera Italia” è molto amata dai telespettatori fan della trasmissione e del suo modo di condurla.

Talento misto a fascino e bellezza, sicuramente sono ingredienti fondamentali per un successo immediato. E questo è stato il caso della bella 39ennne.

La bella Veronica, romana, classe ’82, figlia di pittori e giornalista pubblicista scrive per giornali autorevoli come ‘Il fatto quotidiano’ e partecipa a a trasmissioni di successo come ‘Piazza pulita’ fino ad approdare al timone di ‘Stasera Italia’ dove ha potuto mettere in mostra le sue doti da conduttrice e giornalista a 360 gradi.

Seduzione è il suo marchio di fabbrica

La bella Veronica Gentili, in questo post posa nello studio di ”Stasera Italia” con indosso una tuta nera che le calza a pennello. Gambe accavallate sulla consueta seduta da dove conduce la trasmissione e sguardo fisso all’obiettivo dove strega tutti i followers che la seguono con attenzione.

I commenti sotto al suo post non mancano e gli utenti si complimentano con lei per il suo talento e per la sua bellezza. “Bravissima”, “Meravigliosa”, “Ogni volta più bella”, “Impeccabile”, sono solo alcuni degli apprezzamenti ricevuti dai suoi fan.

Migliaia di like in pochissimo tempo dalla pubblicazione del post che lasciano intendere quanto siano apprezzati dal popolo di Instagram i suoi scatti.