“Amici 20”, Rosa di Grazia ad Ischia con un ex tronista di Uomini e Donne

Rosa di Grazia avvistata ad Ischia con un noto ex tronista di Uomini e Donne: ufficialmente finita la storia d’amore con Deddy, conosciuto nella scuola di Amici di Maria De Filippi

Sono trascorsi diversi mesi dalla fine di Amici 20, e gli ex allievi del programma continuano ad essere sotto ai riflettori. Oggi parliamo di Rosa di Grazia, che nella scuola più spiata d’Italia, si era innamorata del suo compagno di casetta Deddy. Lei e il ragazzo avevano cominciato una storia d’amore che aveva appassionato molto il pubblico da casa, ma appena si sono ritrovati fuori, hanno capito di voler intraprendere due percorsi di vita differenti. Deddy si è gettato nella sua nuova carriera, mentre Rosa come sta oggi?

Amici 20, Rosa di Grazia avvistata con Alessandro Zarino ad Ischia?

Dopo un breve periodo di distanza dai social, è tornata proprio in questi giorni e già si è ritrovata al centro dell’attenzione. Infatti Novella2000, ha indagato un po’ sulle storie che ha messo in questi giorni e hanno notato che è ad Ischia, e che le location che ha fotografato sono le stesse che ha fotografato Alessandro Zarino nello stesso momento. I due sono entrambi di Napoli e quindi è molto probabile che si siano conosciuti e che abbiano cominciato una frequentazione: sono due persone con una personalità molto forte e potrebbero essersi ritrovati in sintonia conoscendosi. Per il momento, però, non sappiamo se i due si stanno davvero frequentando o se sono state una serie di strane coincidenze.

Non ci resta che aspettare e vedere, perché in fin dei conti lo sanno tutti che alla fine la verità riesce sempre a venire a galla.