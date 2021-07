Anna Tatangelo, avete mai visto la sorella Silvia? Sono entrambe appassionate di musica e sembrano due gocce d’acqua

Anna Tatangelo, classe 1987, è sempre stata molto restia nel parlare della propria famiglia. La cantante di Sora, in realtà, ha tre fratelli a cui appare molto legata, alcuni dei quali stanno portando avanti la tradizione trasmessa dal papà Dante: la produzione della tipica ciambella sorana. Sia Maurizio che Giuseppe, fratelli maggiori della Tatangelo, hanno infatti lavorato nel forno di famiglia, anche se di recente il secondo ha deciso di mettersi in proprio e di aprire una ciambelleria. Chi tuttavia ha colpito gli utenti è proprio Silvia Tatangelo, sorella maggiore della nota cantante, per cui l’ex compagna di Gigi D’Alessio nutre un amore sviscerato. Scopriamo insieme alcune curiosità in merito a Silvia, che è davvero la fotocopia della splendida Anna.

NON PERDERTI ANCHE —> “Beati gli attrezzi”, Wanda Nara e la posa bollente per l’allenamento: il davanzale blocca il web – FOTO

Anna Tatangelo, avete mai visto la sorella? Due gocce d’acqua – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @silvia_tatangeloreal

NON PERDERTI ANCHE —> “Temptation Island”, anticipazioni 26 luglio: la decisione di Stefano e Manuela

Silvia Tatangelo è la sorella maggiore dell’amatissima Anna Tatangelo, che rispetto a quest’ultima ha scelto di vivere una vita lontana dai riflettori. Nonostante entrambe nutrano una sviscerata passione per il canto, solamente l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha deciso di inseguire il suo sogno e di farne una professione. Come si evince dagli scatti e dai video che compaiono nei rispettivi profili social, le due spesso si ritrovano a cantare insieme, dimostrando di essere accomunate dalle medesime passioni.

In realtà, sono pochissime le notizie in merito a Silvia Tatangelo, che è sposata ed è madre di due bambini, come si apprende dai social. Solo poco tempo fa, la sorella della cantante aveva postato una dolcissima dedica al marito, scrivendo quanto segue: “Tu sei rimasto sempre e comunque perché avevi visto oltre, grazie amore mio per quello che sei“. Anche nei confronti della sorella, Silvia si è spesa frequentemente in gesti e parole di ringraziamento che farebbero sciogliere chiunque. “Una sorella è qualcuno che ti ama dal profondo del cuore. Grazie sorellina, per tutto“: queste le dichiarazioni della donna a ridosso del proprio matrimonio, a cui la cantante di Sora non poteva di certo mancare.

A quanto sembra, le due sorelle Tatangelo sono legatissime l’un l’altra e si amano profondamente. Un amore così potente non potrà mai essere messo in discussione in alcun modo.