Antonella Elia, l’addio definitivo al “Grande Fratello Vip”: lei reagisce così

Antonella Elia scomparirà dal GF, format che l’ha vista protagonista nel tempo. Ecco la reazione della showgirl.

Antonella Elia sparirà dal Grande Fratello Vip? Concorrente e poi opinionista, durante la scorsa edizione del reality-show, per il prossimo anno non sarà più presente. Al suo posto subentreranno Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe.

Nonostante l’addio al format targato Mediaset, la 57enne non sarà lontana dai riflettori. Per la showgirl infatti è in arrivo una nuova avventura televisiva, condivisa dai lei stessa tramite i social. Su Instagram poche ore fa è apparso, sulla seguitissima pagina, un post in cui ha annunciato la novità.

Antonella Elia: nuova avventura in arrivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

“Sto registrando un programma bellissimo di cui ancora purtroppo non posso parlare ma non vedo l’ora di poter condividere questa esperienza con voi”, le parole condivise da Antonella Elia nel suo ultimo post Instagram.

Seguita da ben 337mila follower, si tratta di uno scatto che la ritrae sorridente immersa tra la natura con indosso un look sbarazzino composto da jeans e una camicetta a fiori. La foto ha superato in poco tempo i 3mila like raccogliendo una pioggia di apprezzamenti e congratulazioni da parte dei fan.

Dall’annuncio non è stato tuttavia svelato il nuovo programma che la vedrà impegnata. La certezza è che Antonella è molto entusiasta per la sfida in arrivo.

Di recente la showgirl ha catturato l’attenzione in merito alla sua ospitata nella trasmissione di “Belve” in cui è ritornata sul tema dello scontro con Samantha De Grenet, avvenuto proprio al GF. La Elia ha raccontato di non essere pentita di quanto successo. Durante la lite sono volate pesanti parole che hanno scosso molto la De Grenet.

Chiuso il capitolo a GF, la notizia positiva del nuovo impegno lavorativo della showgirl arriva dopo il suo recupero a seguito di un’operazione recente legata a una sua cicatrice. Sui social la Elia ha condiviso il momento dell’uscita dalla clinica mostrandosi al fianco del compagno Pietro Delle Piane.