“Ballando con le Stelle”, Milly fa un colpaccio. Ha scelto proprio lui

Spuntano rivelazioni su “Ballando con le Stelle”. Milly Carlucci ha svelato nuovi sviluppi della prossima edizione del format.

Chi saranno i protagonisti della prossima edizione di “Ballando con le Stelle”? La trasmissione condotta da Milly Carlucci, nata nel 2005 per un totale di 15 edizioni e 160 puntate, tornerà il prossimo autunno. La macchina organizzativa si è messa in moto negli ultimi mesi per selezionare i volti della nuova stagione dello storico format amatissimo dal pubblico.

Anno dopo anno, i personaggio si sfidano in pista a colpi di ballo incantando i fan al fianco dei quali immancabili i giurati che con le loro personalità rendono frizzante ogni puntata. Proprio in merito alla giuria è emersa un’indiscrezione svelata dalla Carlucci stessa sulla sua seguitissima pagina Instagram che conta ben 139mila follower.

“Ballando con le Stelle”: rivelazioni sui prossimi giurati

È emersa una nuova rivelazione sui giurati della prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. A svelarla Milly Carlucci tramite la sua pagina Instagram, dove è apparso un video in cui la presentatrice si mostra in un bar napoletano, al fianco del proprietario Federico.

Quest’ultimo le ha domandato chi comporrà la giuria di quest’anno nel format. Milly ha risposto come i giurati della scorsa edizione siano stati confermati anche per il 2021.

“Io non cambierei nulla, nemmeno Mariotto”, il commento del gestore del locale. Negli scorsi tempi si era diffusa la voce di un possibile addio del giurato al format smentita dalla conduttrice che ha poi sottolineato come sia proprio la giuria, composta da un team brillante e vario, parte portante del programma.

“Io non cambierei nulla perché la giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità. Al di là della performance dei vari artisti, è bello vedere quella giura”, il commento della presentatrice.

Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni giudicheranno quindi i prossimi concorrenti del format di ballo che, secondo i rumors diffusi sul web, dovrebbe partire il 16 ottobre.

Intanto prosegue l’individuazione dei volti che scenderanno in pista. Tra i nomi nell’aria sono emersi quelli di Morgan, di Sabina Guzzanti, di Federico Fashion Style e di Valeria Fabrizi.