Barbara D’Urso: meritate vacanze estive per la conduttrice in forza alle reti Mediaset. Le foto provocanti su Instagram generano molta polemica. I follower commentano con foga

Non è stato di certo un periodo semplice quello di chiusura stagione per Barbara D’Urso. La conduttrice, volto di punta delle reti Mediaset, ha subito un calo vertiginoso in termini di ascolti. Questo ha fatto sì che, in seno alla direzione dell’emittente, fossero prese delle decisioni difficili ma doverose per porre rimedio e ridimensionare i suoi programmi.

L’edizione 2021 di “Live – Non è la D’Urso” è stata cancellata in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista. Carmelita non ritornerà nel futuro nemmeno con “Domenica Live”. Dal 6 settembre, però, sarà nuovamente signora dei pomeriggi sul piccolo schermo con la trasmissione “Pomeriggio Cinque”.

Barbara D’Urso in vacanza: il lato B delladiscordia. Web in subbuglio

Per allentare la tensione delle passate settimane, Barbara D’Urso sta trascorrendo delle meritate vacanze estive. Ha scelto l’Italia come meta preferita; in particolare condivide sul suo seguitissimo profilo Instagram (2,7 milioni di follower) scatti suggestivi provenienti dall’Abruzzo.

Una gita in barca, sole, mare, relax e soprattutto buon cibo. La presentatrice Mediaset ha compiuto 64 anni lo scorso maggio. Pubblica immagini di se stessa avvolta in fascianti costumi da bagno che ne rivelano la forma invidiabile.

Barbara D’Urso non sembra subire il passaggio del tempo inesorabile ma appare come una fresca giovane donna. L’ultimo post, nello specifico, la coglie di schiena, al tramonto, mettendo in evidenza, in una sequenza di due scatti, il lato B tornito e tonico.

Tuttavia, non tutti i fan sembrano gradire le atmosfere che la conduttrice condivide di volta in volta. Spesso, infatti, i commenti sotto ogni suo scatto sono poco gentili o gratificanti. Ecco qualche esempio: “Ma a 60 anni e passa non sarebbe stato più elegante un costume non ficcato nel sedere? Che tristezza”, “Sei di plastica”, “Cambia grafico perché il fotoritocco va fatto bene”.

Barbara D’Urso elegantemente non cede alle provocazioni e non risponde ai leoni da tastiera. Ci pensano i suoi fan a difenderla e a parlare per lei: “Quanti giudizi negativi e fuori luogo ma l’invidia vi rode proprio”, “Che fisico da fare invidia”, “Che splendore Carmelita”, “Ma nemmeno io che ho 17 anni ho sto fisico… complimenti”.