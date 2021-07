Carlo e Camilla. Il principe di Galles e consorte sono oggetto delle illazioni di un uomo di 55 anni che sosterrebbe di essere il figlio nato dal loro passato rapporto extraconiugale

Non c’è proprio pace per la famiglia reale inglese. L’anno in corso sembra essere una serie di terribili prove per i membri della casata monarchica più famosa di tutti i tempi.

A creare indicibile scompiglio sono stati in primis i duchi di Sussex, Harry e Meghan che, dall’altra parte dell’oceano, hanno rilasciato una famigerata intervista alla regina della televisione americana, Oprah Winfrey, sparando a zero sui parenti di sangue blu. Il mese di aprile ha visto la dolorosa scomparsa del principe Filippo, duca di Edimburgo, consorte della regina Elisabetta II.

Adesso nuove minacce arrivano dalla parte opposta del mondo. Il fratellastro di Meghan, Thomas Markle jr, si appresta a concorrere al “Grande Fratello Vip Australia”, promettendo di fare importanti rivelazioni. Dalla terra di canguri non è il solo a far tremare i reali inglesi.

Carlo e Camilla: un uomo dichiara di essere il loro figlio segreto

Simon Dorante-Day è un uomo di 55 anni, un ingegnere australiano, che dal lontano 2005 dichiara apertamente di essere il figlio dei principi del Galles, Carlo e Camilla.

É addirittura arrivato a interpellare l’Alta Corte di Sydney per obbligare l’erede al trono d’Inghilterra e la duchessa di Cornovaglia a fare un test del DNA che accerti la sua storia.

L’uomo sarebbe nato in effetti in Inghiterra nell’aprile del 1966 ed è stato adottato a 18 mesi da Karen e David Day. I genitori della madre, Winifred ed Ernest, lavoravano alle dipendenze dei reali inglesi, nelle vesti rispettivamente di cuoca e giardiniere. Fu proprio la nonna di Simon a indurlo a pensare che sia stato frutto del concepimento illegittimo nell’estate del 1965 tra il primogenito della regina Elisabetta e la Parker Bowles.

Come prova delle sue convinzioni, Simon Dorante-Day non fa altro che condividere sui social network immagini dei suoi figli e nipoti comparate a quelle dei Windsor per mostrare le effettive e lampanti somiglianze.

“Ho fatto ricerche per molto tempo per trovare i miei genitori biologici e le strade continuavano a portare a Carlo e Camilla”, ha detto l’uomo. Svelò addirittura che Diana fosse a conoscenza della vicenda e che, poco prima della morte, fosse sul punto di rivelare tutto al mondo intero.