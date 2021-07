ClioMakeUp, dalla dieta allo sport: la nuova vita dell’imprenditrice beauty

ClioMakeUp è ritornata in forma smagliante. Grazie a un drastico cambiamento di stile di vita è riuscita a fare pace con la bilancia. Ecco come.

Solare, frizzante, un talento da vendere nel make-up. Clio Zammatteo è diventata nota per il sua passione sfrenata per i trucchi e per la sua vena imprenditoriale. Tra le prime in Italia a riprendersi durante la fase del trucco, postando i video su Youtube, negli anni ha conquistato un grande successo.

ClioMakeUp è il nome del suo canale che l’ha resa nota al grande pubblico portandola a condurre un programma televisivo tutto suo, creare una sua linea di cosmetici e dare vita a un suo blog.

Accanto alla carriera, l’influencer di make-up ha dato alla luce due splendide bimbe insieme al marito Claudio. Dopo la pandemia si è trasferita insieme alla sua famiglia, e i loro 4 gatti, a Milano, ritornando così nel suo paese di origine. E in mezzo a tutto questo è riuscita anche a perdere peso.

ClioMakeup in forma smagliante: cambio di stile di vita

Clio Zammatteo nel tempo ha convissuto con un peso altalenante. Tra diete e allenamenti, spesso abbandonava i tentativi di dimagrimento. Amante della cucina, la make-up artist aveva rivelato come la seconda gravidanza e la pandemia non l’avessero aiutata portandola ad aumentare ulteriormente il suo peso.

Tornata in Italia, ha deciso di cambiare stile di vita affidandosi, dallo scorso autunno, a un professionista nell’obiettivo di evitare le diete fai da te nel desiderio per una trasformazione duratura.

Su Instagram ha raccontato come il suo percorso di dimagrimento sia frutto dell’impegno e della sua costanza. Grazie al regime seguito è riuscita a far scendere il peso trovando la pace con se stessa.

Dalla sostituzione dei prodotti con farina bianca a quelli integrali, predilige pesce piuttosto che la carne. Non mancano poi nella sua alimentazione le verdure e i legumi. Nell’ambito di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’imprenditrice ha rivelato anche come abbia preso l’abitudine di allenarsi da casa tra workout di potenziamento e di cardio.

Poi ha svelato come non siano mancati gli attacchi sui social nei confronti della sua decisione di dimagrire, in quanto spesso si è fatta portavoce di messaggi di bodypositive. Tuttavia molti altri fan l’hanno sostenuta in questo percorso.