Diletta Leotta approfitta del tempo libero e si concede una sessione di yoga in bikini: la posa a testa in giù mette alla prova i fan

In attesa che ricomincino il campionato e le sfide di Champions, Diletta Leotta si concede del tempo per sé, che non manca di sfruttare per prendersi cura del suo corpo. La giornalista sportiva, che sfoggia un fisico davvero invidiabile, ama effettuare sessioni di allenamento e di stretching che giovano alla sua salute e che rafforzano i muscoli tonici e sapientemente valorizzati in ogni scatto. Quest’oggi, la conduttrice di DAZN ha deciso di dedicare un po’ del suo pomeriggio ad una seduta di yoga che ha messo alla prova i fan. A testa in giù, Diletta esibisce il posteriore più bello del web: il video sconvolge gli utenti.

Diletta Leotta, yoga in bikini e posa a testa in giù. Il posteriore più bello è il suo – FOTO

