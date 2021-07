Justine Mattera ha condiviso una serie di scatti in cui ha sfoggiato un look incredibile. I fan sono rimasti folgorati dalla sua bellezza.

Sorriso luminoso, bellezza incantevole, look mozzafiato. Justine Mattera non smette mai di stupire i fan mostrando sui social scatti in cui si mostra sempre bellissima. 50 anni, è showgirl, attrice e conduttrice statunitense nota in Italia da anni.

Nata a New York, da una famiglia di origini italiane, la Mattera si è trasferita nel Bel Paese nel 1994 per studiare letteratura italiana all’Università di Firenze. Per mantenersi lavorava come modella e cubista, scelta fortunata in quanto le permise di essere nota dal produttore Vanneli. Da lì prese il via la sua lunga carriera che l’ha vista protagonista di note trasmissioni.

Oltre all’attività nello spettacolo, Justine si è dedicata negli anni allo sport praticando in particolare il ciclismo. Grazie ai suoi workout quotidiani ha mantenuto nel tempo un fisico pazzesco.

Justine Mattera: il look fa sognare i fan

