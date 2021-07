Elettra Lamborghini, in compagnia delle amiche infiamma il web. Abbronzarsi non è mai stato così sexy, in costume espongono il lato B: esplosione di sensualità

Nata nel segno del successo, l’erede dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini continua ad aumentare la sua fama in ogni apparizione e progetto. Considerata la “Paris Hilton” italiana, Elettra Lamborghini non è solo una ricca ereditiera. L’intraprendenza e la passione per la musica diventano ben presto una professione da 157 milioni di visualizzazioni su YouTube per il singolo “Pem Pem”, fino alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020 con il brano “Musica (e il resto scompare)”.

Anche la carriera televisiva evidenzia l’indice di gradimento del pubblico per la cantante, iniziata con la partecipazioni a diversi programmi, in Italia e all’estero, come “Super Shore”, “Mtv Riccanza”, “Gran Hermano Vip”, e “Geordie Shore”. Le esperienze televisive successive la vedono coinvolta come protagonista, come nella sesta edizione di “The voice of Italy“, dove riveste i panni di coach, fino al più recente ruolo di opinionista ricoperto con gradimento dei telespettatori nell’ultima edizione dell'”Isola dei Famosi“.

Anche sui social è una vera e propria star, soprattutto su Instagram, dove totalizza il numero di 6,7 milioni di followers, che delizia con scatti ad alto tasso di sensualità, attraverso il suo stile comunicativo sempre provocatorio. Le ultime immagini pubblicate nelle stories raccontano di un fine settimana trascorso in compagnia delle amiche, per una tintarella che infiamma il web.

Elettra Lamborghini, regina della seduzione

Elettra Lamborghini ha condiviso tra le stories due scatti che in particolare hanno conquistato l’attenzione dei fan. In compagnia delle amiche trascorre del tempo, tra relax e sole, ricercando l’ambita abbronzatura. La foto le ritrae bikini, mentre si espongono per la tintarella sul lato posteriore, mostrando quanto ne consegue, per un’esplosione di sensualità che blocca il web. Esibiscono le curve strepitose nei loro seducenti costumi, conquistando i fan della cantante.

Segue una diapositiva della stella del reggaetton in una lussuosissima location, questa volta in orario notturno, con un outfit da sera decisamente accattivante. Non manca mai il sorriso dell’ereditiera, che anche in questo caso incanta il social, in tutta la sua irresistibile bellezza.

Il look in rosa è un completo animalier, composto dal crop top a evidenziare l’incontenibile lato A, e gonna longuette a vita alta, aderente sui suoi fianchi da Venere, il tutto abbinato ai sandali in pendant. Icona di sensualità, riscuote un altro successo su Instagram, lasciando i fan in attesa delle sue prossime pubblicazioni.