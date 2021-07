Elisa Isoardi, domenica di fuoco: arriva l’annuncio inaspettato

Elisa Isoardi. La conduttrice sarebbe stata “beffata” con false promesse? La verità sulla sua partecipazione a “L’Isola dei famosi” 2021

La conclusione de “La prova del cuoco” nel giugno 2020 ha lasciato Elisa Isoardi orfana di un programma tutto suo da condurre, tuttavia non ha significato un suo allontamento dal piccolo schermo.

L’esuberante presentatrice tv è stata, infatti, illustre partecipante dell’ultima edizione del talent show di danza su Rai Uno, riservato a personaggi vip “Ballando con le stelle”. In coppia con il maestro Raimondo Todaro, nonostante abbia subito una distorsione alla caviglia, è riuscita ad accedere alle fasi finali della competizione.

Dopo poco tempo, il pubblico italiano ha ammirato le sue gesta in un reality in cui non molti si aspettavano di vederla in azione.

Elisa Isoardi: perché ha partecipato a “L’Isola dei famosi”

Elisa Isoardi è stata aggueritissima concorrente della scorsa edizione de “L’Isola dei famosi”, reality di Canale 5, conclusosi lo scorso giugno.

La bella presentatrice di Cuneo ha lasciato le spiagge dell’Honduras prima del tempo non a causa di un’eliminazione, bensì per motivi di salute. Un infortunio a un occhio, seppur non estremamente preoccupante, ha decretato il suo abbandono definitivo dei giochi.

C’è chi ha addotto che la vicenda sia stata studiata a tavolino. I concorrenti della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi”, a onor del vero, non erano poi tutti così celebri. La Isoardi era uno dei pochi nomi di spicco, conosciuti al grande pubblico.

Si è pensato che la sua presenza sia stata una mossa strategica per attrarre telespettatori e che abbia fatto una comparsata in cambio di qualcos’altro. A quanto pare, le sarebbe stata promessa la conduzione di un programma durante la domenica pomeriggio su Canale 5, in sostituzione di Barbara D’Urso.

Così non è stato. Alla presentazione del nuovo palinsesto Mediaset, è emerso che quella fascia oraria sarà occupata da Anna Tatangelo con il reboot di “Scene da un matrimonio” (programma storico di Davide Mengacci degli anni ’90) e successivamente da “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, che cambia giorno di messa in onda (dal sabato alla domenica).

Che la Isoardi sia stata beffata o abbia cambiato idea? Ha in serbo qualche altro clamoroso progetto che verrà svelato nel corso delle prossime settimane? I fan della conduttrice non vedono l’ora di poterla ammirare nuovamente sul piccolo schermo.