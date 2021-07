Il cantante Gigi D’Alessio, nonostante sia molto geloso della sua vita privata, è stato paparazzato più volte in compagnia di una donna…

Dopo la separazione di Gigi D’Alessio con il suo ex grande amore Anna Tatangelo, entrambi hanno preso strade diverse e, ad oggi, il cantante sembra aver ritrovato l’amore.

La sua precedente relazione, dalla quale sono nati anche dei figli, si è conclusa dopo tanto tempo, poiché il sentimento che li univa svanì da parte di entrambi.

I fan, i giornalisti e i paparazzi lo hanno, dunque, pizzicato più di una volta in compagnia di una donna ventisei anni più giovane di lui: si tratta della bellissima studentessa di giurisprudenza Denise Esposito.

Il cinquantaquattrenne non ha dichiarato niente e, anche nella sua ultima intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, non è emerso nulla riguardo la sua vita sentimentale.

Nonostante le sue mancate dichiarazioni, però, al pubblico che lo stima e lo segue non sfugge nulla: ecco uno dei tanti scotti da pagare a causa del successo…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Denise Esposito, Gigi D’Alessio disorientato dal suo ultimo scatto: il commento

Gigi D’Alessio, il grande passo con Denise Esposito: ai fan non sfugge nulla…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denise Rosy Esposito (@denisesposito)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Gigi D’Alessio fa un’inaspettata confessione: “Non so proprio resistere…”

Sotto questo post, pubblicato proprio dalla nuova fiamma del cantautore, non manca il commento di Gigi, che conferma dunque le voci dei paparazzi. In fan non stanno più nella pelle: vorrebbero, infatti, una dichiarazione ufficiale!

I due sembrerebbero essersi incontrati a Capri, durante un’esibizione del conduttore televisivo partenopeo: la ventottenne Denise è sempre stata, infatti, una sua grande fan e quella sera era lì a vederlo cantare.

Secondo le informazioni giunte fino ad oggi, i due conviverebbero a Roma, a casa del noto produttore discografico; tuttavia molto spesso si concederebbero dei lunghi periodi a Napoli, a casa di Denise.

Le indagini dei fan non si fermano qui la vita sentimentale della nuova coppietta è ormai inevitabilmente sotto ai riflettori!