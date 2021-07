Ginevra Lamborghini ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti sbalorditivi in cui indossa un costumino verde che mette in risalto il suo fisico.

Elettra Lamborghini non è l’unica bellezza della sua famiglia: anche le sue sorelle sono dotate di un fascino irresistibile e di fisici scultorei. Ginevra è quella maggiore: tempo fa conquistò le pagine dei quotidiani per un motivo alquanto particolare. La classe 1992 non prese parte al matrimonio della ‘Regina del Twerk’ con Afrojack mentre le altre sorelle Lucrezia e Flaminia furono addirittura le testimoni.

Ginevra riveste un ruolo importante nell’azienda di famiglia e ha anche lanciato la linea di borse ‘Ginevra collection’ di cui è anche testimonial. La 29enne è anche attivissima sui social network: le sue fotografie sono spaziali e fenomenali. Poco fa, è apparsa sul suo profilo una serie di fotografie in cui indossa un costumino super striminzito.

Ginevra Lamborghini, serie di scatti fantastici: che fisico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Super bella” Cecilia Rodriguez in minigonna fa conquiste incredibili FOTO

Ginevra, poco fa, ha piazzato sul web una serie di scatti incredibili: la sorella maggiore di Elettra indossa un costumino davvero osé che mette in evidenza ogni singolo lato del suo incredibile corpo. Il décolleté è soltanto parzialmente coperto e fa girare la testa a tutti. Stando a quanto si legge nel post, la ragazza sta trascorrendo le vacanze in Francia, precisamente in Provenza.

La Lamborghini è una bomba sexy e ogni singolo post continua a paralizzare il web. Anche òa struttura in cui soggiorna è magnifica: da quanto si vede nella serie di scatti, c’è un’area relax molto fine e raffinata, una piscina mastodontica e tanto verde.

LEGGI ANCHE –> “Oggi è troppo” Elodie il seno esplode, qualcosa di pazzesco: sui social è delirio – FOTO

La bella Ginevra ha semplicemente un corpo perfetto: non solo lato A, infatti, ma anche il suo fondoschiena e le sue gambe conquistano sempre l’interesse dei seguaci.