Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? L’ex velino rompe il silenzio

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip: i due stanno già pensando a progetti molto importanti per il loro futuro

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip oramai otto mesi fa e le cose per loro non potrebbero andare meglio di così. Nessuno dei due pensava di riuscire a trovare davvero l’amore l’uno con l’altro, Pierpaolo in particolare che nella casa si era preso una sbandata per Elisabetta Gregoraci, ma quando ha capito che per loro non c’era speranza ha deciso di volare pagina e di guardare avanti. E così Pierpaolo ha cominciato a frequentare Giulia, scoprendo in lei la persona che ha sempre sognato di avere accanto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? Lui rivela tutto

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v I s o d a G I u l I a S a l em I ( @ g I u l I a s a l e m i)

I due sono stati ospiti al Giffoni Film Festival e hanno trascorso una bellissima giornata tra musica e divertimento. Durante questo evento hanno deciso di rispondere una volta e per tutte alla domanda che tutti si stavano ponendo: è vero che si sposano? Pierpaolo ha chiarito tutto dicendo che no, non hanno intenzione di bruciare le tappe anche se i loro sono progetti a lungo termine. Finalmente sono riusciti a trovare una sintonia importante, e al compleanno del piccolo Leo ha partecipato anche Giulia che è stata accolta in famiglia a braccia aperte. Infatti va sorprendentemente d’accordo con la madre di Leo e il giorno della festa sono state immortalate in numerose foto insieme.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Dunque nessun matrimonio all’orizzonte ma poco importa: Giulia e Pierpaolo sono sempre più innamorati e le cose tra di loro non potrebbero andare meglio di così.