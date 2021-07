Napoli, dall’Inter arriva la richiesta per l’attaccante: il nome è clamoroso

L’Inter avrebbe fatto un tentativo per l’attaccante del Napoli Andrea Petagna, ma i partenopei hanno bloccato la partenza dell’ex Spal.

Le società di Serie A sono a lavoro per puntellare le rose in vista della prossima stagione che prenderà il via tra poco meno di un mese. L’Inter starebbe valutando l’acquisto di un centravanti come vice-Lukaku e da giorni sarebbero diversi i nomi accostati ai nerazzurri. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Marotta&Co. avrebbero messo nel mirino Andrea Petagna del Napoli avanzando una richiesta di prestito.

La dirigenza partenopea, però, non avrebbe alcuna intenzione di cedere l’ex attaccante della Spal considerato anche l’infortunio di Mertens che potrebbe rimanere lontano dal campo per la prima parte della nuova stagione.

Inter, Andrea Petagna nel mirino della dirigenza: il Napoli blocca la partenza dell’attaccante

L’Inter, dopo la vittoria dello Scudetto, vuole confermarsi anche durante la prossima stagione ed essere competitiva su tutti i fronti. Per raggiungere l’obiettivo, la dirigenza sta lavorando sul calciomercato e tra le priorità vi sarebbe quella di portare alla corte di Simone Inzaghi un attaccante come vice-Lukaku.

L’ultimo nome apparso sulla lista dei desideri nerazzurra sarebbe quello di Andrea Petagna, attualmente in forza al Napoli. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe già bussato alla porta della società partenopea per l’attaccante optando per la formula del prestito o al massimo del prestito con diritto di riscatto. Il Napoli avrebbe però rifiutato la proposta togliendo Petagna dal mercato.

Il centravanti classe 1995 rappresenta, difatti, una pedina importante nello scacchiere di Luciano Spalletti. Nonostante nelle gerarchie sono avanti Osimhen e Mertens, Petagna potrebbe avere più di una chance, considerato che il fantasista belga rimarrà ai box almeno sino ad ottobre per via di un infortunio. Inoltre Osimhen nei prossimi mesi potrebbe essere convocato per disputare la Coppa d’Africa, in programma tra gennaio e febbraio.

Petagna, dunque, rimarrà a Napoli e l’Inter sarà costretta a virare su altri attaccanti. Tra i nomi papabili quelli di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, entrambi di proprietà del Sassuolo, e di Felipe Caicedo della Lazio, vecchia conoscenza di Inzaghi che lo ha allenato sino a pochi mesi fa.