“Che deve fare Capri vicino a te?”, Jasmine Carrisi, tris di FOTO da mozzare il fiato: più bella di Loredana 

La bellezza della giovanissima Jasmine Carrisi non teme rivali: la figlia di Al Bano ha pubblicato un tris di scatti da mozzare il fiato

Il grande pubblico la conosce per aver preso parte a “The Voice Senior”, il programma in cui la giovanissima Jasmine Carrisi ricopriva il ruolo di giudice, accanto al più famoso papà Al Bano. Classe 2001, la figlia del cantante e di Loredana Lecciso sa bene che cosa vuole dalla vita: l’obiettivo dell’artista è infatti quello di seguire le orme paterne e di affermarsi nel mondo della musica. Dopo aver già pubblicato i suoi primi singoli, la Carrisi pensa addirittura alla possibilità di incidere un album. Un sogno che papà Al Bano non manca di supportare con tutto sé stesso. I fan che la seguono, oltre 98mila, sono impazienti di vederla realizzare i suoi desideri, e sotto agli scatti di Instagram non mancano di complimentarsi con lei per la sua bellezza disarmante.

Jasmine Carrisi, tris di FOTO da mozzare il fiato: più bella di Loredana

E’ stata condivisa solo pochi minuti fa l’ultima compilation di Jasmine Carrisi, composta da due scatti ed un video che testimoniano il suo soggiorno nella splendida isola di Capri. La figlia 21enne di Al Bano, determinata ed intraprendente come il suo famoso papà, si è scattata dei selfie mentre era intenta a prendere il sole. Il costume senza spalline, glitterato e di colore verde, risalta la sua carnagione chiara ed i capelli luminosi, abbinato ad una giacca azzurra a righe bianche orizzontali.

Jasmine, che nel primo scatto indossa gli occhiali, in seguito li abbassa atteggiandosi come una vera diva. Nel video che conclude la compilation, la figlia di Al Bano riprende la meravigliosa costa di Capri dalla barca, facendo invidia agli utenti che la seguono.

“Che deve fare Capri vicino a te?“, le domanda un ammiratore, chiaramente colpito dalla bellezza della Carrisi, che può senza dubbio competere con quella di mamma Loredana Lecciso.