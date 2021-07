Jennifer Lopez. La super star internazionale ha spento ieri, 24 luglio, 52 candeline. Ha festeggiato il suo compleanno insieme al compagno, l’attore Ben Affleck

Da ragazza della periferia povera di New York a super star internazionale: ne ha fatta di strada Jennifer Lopez. Ha iniziato la sua carriera seguendo il sogno di diventare ballerina; è stata proprio la danza a tirarla fuori da una situazione di svantaggio economico e sociale dentro la quale non si è mai crogiolata, ma ne è emersa come impavida vincitrice.

Successivamente le prime timide apparizioni in sit com di poco rilievo nel corso degli anni ’90, fino agli esordi veri e propri nel mondo del cinema, lavorando con mostri sacri della regia e della recitazione come Francis Ford Coppola, Jack Nicholson e Robin Williams. Si è imposta poi prettamente nel genere commedia.

Dotata di ottime doti canore è esplosa anche in campo musicale. Acclamatissima pop star ha all’attivo 2 nominations ai Grammy e ha vinto l’American Music Award for Favorite Pop/Rock Female Artist e l’American Music Award for Favorite Latin Artist.

Jennifer Lopez: 52 anni pieni di amore e sensualità

Jennifer Lopez ha spento 52 candeline ieri, 24 Luglio. Attrice, ballerina, cantante: è una vera e propria diva, un talento poliedrico di fama globale.

Secondo l’ autorevole rivista Forbes è la più ricca tra i latino-americani nell’ambiente hollywoodiano. Risulta essre anche la più influente attrice ispanica d’America.

Ha voluto condividere immagini suggestive con i suoi fan. Solo su Instagram conta la cifra sbalorditiva di 166 milioni di follower che la impongono anche come fenomeno del web. Gli anni di duro allenamento, di cura di se stessa, di ore passate sulla pista da ballo o a incendiare gli animi su un palcoscenico hanno portato oggi i loro frutti.

JLo festeggia presentando una sequenza di quattro foto in bikini con un caftano colorato a bordo di un lussuoso yacht. Solo l’anagrafe può tradire l’artista: statuaria, sensuale, eccitante, esplosiva.

É l’ultimo scatto però che desta l’attenzione di tutti. A sorpresa Jennifer Lopez pubblica finalmente una foto che la vede insieme al celebre attore Ben Affleck mentre si scambiano un bacio caliente. I due sono stati una coppia nei primi anni duemila. Si lasciarono a un passo dal matrimonio. Molte relazioni e figli dopo (da parte di entrambi) hanno ritrovato il reciproco amore a distanza di due decenni.

É la prima foto ufficiale che la coppia condivide con il pubblico, fino ad ora sono emersi solo scatti rubati dai paparazzi o pubblicati da terze persone in eventi pubblici.

Moltissimi i messaggi di auguri da parte dei fan. Nelle Instagram Stories, però, appare uno speciale tributo all’Italia. La “Jenny from the block”, infatti, ringrazia in particolare i fan italiani, storpiando la nostra lingua ma facendo comunque un gesto gradito: “Gratzi Italia”.