“Love is in the Air” anticipazioni 26 luglio: Eda e Serkan escono allo scoperto

Primo appuntamento della settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Eda e Serkan usciranno allo scoperto, ma…

Ricomincia una nuova settimana per Love is in the Air e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi. Ora che Eda e Serkan sono profondamente innamorati, vorrebbero urlare al mondo il loro amore ma ci sono ancora un bel po’ di ostacoli che devono fronteggiare prima di potersi vivere la loro felicità senza intoppi. Nei prossimi episodi, Eda e Serkan dovranno fare i conti con nuove gelosie e persone che non li vogliono insieme: stiamo parlando delle loro famiglie.

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata

Akman si sta prendendo sempre più spazio all’Art Life ma soprattutto non fa altro che girare attorno ad Eda, cosa che fa molto ingelosire Serkan. Non sa più come fare a gestirlo e chiederà aiuto a Selin, perché è stata proprio lei a vendergli le quote. Successivamente Eda e Serkan decidono di dire tutto alle loro famiglie: sono così felici e innamorati che vogliono condividere la loro gioia. Però, sia la madre di Serkan che la zia di Eda non sono affatto d’accordo e non vogliono questo fidanzamento per nessuna ragione al mondo. Saranno molto spiazzate dalla confessione dei ragazzi e, per la prima volta, si ritroveranno ad essere d’accordo l’una con l’altra perché trameranno per farli lasciare.

Eda e Serkan riusciranno ad impedire alle loro famiglie di creare problemi tra di loro? La loro storia è appena agli inizi e dovrebbero riuscire a viversi ogni giorno senza essere ostacolati in questo modo dalle persone a loro più care in assoluto.