Ludmilla Radchenko, il bagno nella natura infiamma il web. Completamente senza veli regala le sue curve ai fan su Instagram, che non credono ai loro occhi: visione posteriore mozzafiato

Indimenticabile nell’iconico quiz televisivo “Passaparola“, programma che divenne simbolo di un’epoca, sono trascorsi 20 anni dagli stacchetti che emozionavano il pubblico di Gerry Scotti, eppure la bellezza di Ludmilla Radchenko non è mai sbiadita. Trampolino di lancio definitivo per la carriera dell’ex “letterina”, già indirizzata verso la notorietà, si afferma come modella, attrice e personaggio televisivo.

“La Talpa” e “On the road” sono solo alcune delle trasmissiona a cui prende parte, mentre recita in diverse pellicole e serie tv di grande fama, come “Un posto al sole” e “L’ispettore Coliandro” di cui si ricorda Dopo aver intrapreso con successo i diversi percorsi, si dedica totalmente alla sua più grande passione, la pittura, anche in questo caso con straordinari risultati.

Sposata dal 2013 con Matteo Viviani, inviato nel programma “Le Iene”, formano insieme una coppia amatissima dai fan, che su Instagram riceve ampio seguito. Solo la pittrice registra 138 mila followers, con il quale condivide alcuni scatti in famiglia, le opere, ma anche diapositive della sua magnifica figura. Nell’ultimo post si ritrae completamente senza veli, mostrando la parte posteriore del suo corpo all’obiettivo, per l’estasi dei fan.

Ludmilla Radchenko, bagno svestita: seducente libertà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludmilla Radchenko (@ludmillaradchenko)

Stupore e ammirazione esplodono sul profilo Instagram di Ludmilla Radchenko, dove i fan rimangono senza parole davanti alla sua ultima immagine postata. Una sensazione di pace e libertà investe lo spettatore, che può osservare l’artista completamente svestita immersa nelle acque di una splendida location naturale. La roccia fa da contorno alla sua silhouette, che dona di spalle al web, senza le costrizioni dei vestiti, libertà trasmessa anche dall’apertura delle braccia, quasi alare.

L’ex modella incanta con le sue curve esposte, ed ancora di più con il corpo atletico e scolpito dall’attività sportiva, a livelli ineguagliabili. Ognuno dei muscoli esistenti è ben visibile, tonico e forte, e blocca il social per tanta incredibile perfezione.

Gli utenti contemplano la bellezza stupefacente di Ludmilla Redchenko, che all’età di 42 anni si dimostra più in forma che mai.