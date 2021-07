Aida Yespica ha deciso di fare un grandissimo regalo a tutti i suoi followers condividendo sul web una fotografia superlativa in cui indossa un bikini fantastico.

Aida Yespica è una delle showgirl più amate e apprezzate dai telespettatori. La nativa di Barquisimeto si trasferì giovanissima in Italia per cercare di sfondare nel mondo della moda. Nel corso degli anni ha conquistato le copertine di diversi celebri magazine, ha realizzato meravigliosi calendari sexy e ha pubblicizzato diversi prodotti.

Qualche anno fa, la modella fu scelta anche come concorrente per il ‘Grande Fratello Vip’: nell’edizione del 2017 ben figurò e riuscì ad accedere alla finale, conquistando infine il quinto posto. Aida è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 848mila followers. La venezuelana, qualche istante fa, ha mandato in tilt Instagram con una favolosa fotografia in bikini.

Aida Yespica bomba sexy: in bikini è irresistibile, che décolleté!

Aida si sta rilassando nella meravigliosa Sardegna: stando a quanto si legge nel post, la modella è a Porto Cervo. La venezuelana indossa un bikini super stretto e striminzito, che mette in risalto il suo davanzale esagerato. Le forme della 39enne sono decisamente un bel vedere.

Il post ha raccolto 14mila likes in meno di un’ora. Gli utenti stanno esprimendo tutta la loro gioia davanti a cotanta esplosività e stanno inondando il contenuto di complimenti, apprezzamenti e di paroline da censura.

Da qualche giorno la Yespica è finita nuovamente nel mirino dei quotidiani: alcuni media spagnoli hanno svelato degli audio di Florentino Perez in cui si parlerebbe di lei. La venezuelana ha ovviamente deciso di passare per le vie legali. “Le infamanti notizie sulla mia persona pubblicate in questi giorni su numerose testate sono totalmente false”, si leggeva in una nota dello studio legale.