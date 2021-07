La soubrette Sabrina Salerno veste i panni di un’accattivante Catwoman estasiando i suoi fan in tuta total black. Lo spettacolo è “da urlo”.

La cantante e showgirl genovese, ben conosciuta al grande pubblico sin dal suo esordio avvenuto alla fine degli anni ’80, la meravigliosa Sabrina Salerno si dimostra ad oggi come un personaggio in vista anche per la popolarità raggiunta nel corso del tempo grazie alla sua attività sui social network.

Un grande successo affermatosi dapprima nella penisola, a partire dal lontano 1987 con l’album che prese il suo nome, e poi in Gran Bretagna. Dove le sue creazioni musicali, affacciandosi sul panorama europeo, hanno rapito i suoi ascoltatori donandole particolare rilievo. Ed al contempo un ruolo di primo piano anche sul panorama musicale oltralpe.

In estasi per Sabrina Salerno, “la nuova Catwoman” nella tutina total black

