Ornella Muti è stata l’amante di un famosissimo attore. Svelato il nome

La bellissima attrice romana ha vissuto una grande storia d’amore segreta con un suo collega, sposato. Il segreto è stato mantenuto fino adesso.

Ornella Muti è stata per decenni una delle donne più amate e desiderate. Quanti gli uomini che avrebbero fatto pazzie per lei e lo sa bene un suo collega che perse letteralmente la testa per l’attrice tanto da iniziare una vera e propria relazione extraconiugale.

La cosa che sorprende è che a distanza di oltre trent’anni è uscita fuori la verità solo adesso e l’attore in questione è ancora sposato con la donna che fu tradita.

Chissà quale sarà stata la reazione di sua moglie ora che ha scoperto tutta la verità.

Tradimento svelato solo ora

Ornella Muti è stata l’amante segreta di uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Stiamo parlando di Adriano Celentano che è stato anche attore di successo e insieme alla mamma di Naike ha recitato in alcuni film dell’epoca.

Adriano Celentano era già sposato con Claudia Mori e mentre cantava insieme a lei ”Siamo la coppia più bella del mondo” aveva iniziato una relazione clandestina con la collega Ornella Muti.

A distanza di oltre trent’anni da quanto accaduto, è stato proprio ”Il ragazzo della via Gluck” a svelare il tradimento. Uscita infelice che non è stata gradita dalla bellissima Ornella Muti che avrebbe voluto mantenere il segreto in quanto anche lei all’epoca era fidanzata con l’uomo che a breve avrebbe sposato seppure la loro relazione naufragò.

Ci si chiede, ora, quale sarà la reazione delle parti coinvolte che seppure siano trascorsi tantissimi anni certi ”peccati” non vanno in prescrizione.