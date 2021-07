Sara Croce ha condiviso un nuovo scatto su Instagram che stupito i fan. La sua bellezza ha incantato tutti.

Occhioni azzurri, sguardo magnetico, lineamenti angelici, curve travolgenti. Sara Croce ha incantato il web con l’ultimo scatto condiviso su Instagram che la ritrae in primo piano. Showgirl e modella, classe 1988, la Croce è nota nel mondo dello spettacolo per il suo fisico incredibile e la sua verve. Arrivata quarta a Miss Italia, Sara ha rivestito i panni di Madre Natura in “Ciao Darwin” e di Bonas in “Avanti un altro”.

Oltre alla carriera televisiva, è molto nota sul web, in particolare su Instagram dove è seguita da ben 982mila follower. Di recente ha lanciato un nuovo progetto imprenditoriale dando vista a un brand di costumi che sponsorizza sui social network. Camos, il nome scelto per la sua linea.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Sara è legata al portiere del Bari Gianmarco Fiory. I due si mostrano sui social sovente felici ed affiatati.

Sara Croce: lo sguardo incanta il web

