Raffaella Carrà. Chi è l’erede spirituale designata dal pubblico: c’è solo un nome

Raffaella Carrà. Il pubblico italiano ancora piange con dolore la scomparsa della diva televisiva. Poche sono le interpreti che possono eguagliarla: emerge un nome

Raffaella Carrà ci ha lasciati per sempre il 5 luglio scorso, all’età di 78 anni, a causa di un carcinoma del polmone. É trascorso poco meno di un mese da questo tragico evento, ancora troppo poco per il pubblico italiano (e non solo) per farsene una ragione.

La Carrà apparteneva alla cosiddetta “vecchia scuola”. Piaceva alle masse indubbiamente per il suo carattere allegro, gentile, espressione di una televisione fine e di classe. Tutto condito ovviamente da un elemento imprescindibile: il talento. Ai giorni nostri sembra basti poco per arrivare sul piccolo schermo, a volte senza essere supportati da una qualsiasi tipo di capacità.

Raffaella Carrà, invece, eccelleva in tutto: ballerina superba, ottima comunicatrice, conduttrice stacanovista, attrice versatile sia in fiction, film o teatro.

Raffaella Carrà: chi è l’unica persona in grado di eguagliarla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Non è facile eguagliare un talento a 360° come quello di Raffaella Carrà, una figura completa, cha sapeva adattarsi artisticamente a molteplici ruoli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Tu Si Que vales”, il lutto atroce: “Aveva conquistato tutti, addio…”

Il pubblico italiano si è accostato sempre con entusiasmo alla giovane interprete Elodie Di Patrizi che, al momento, sembrerebbe essere l’unica (o una delle poche) interpreti del nostro spettacolo a portare una ventata di freschezza ma, al tempo stesso, essere erede di vecchi fasti.

Energica, vitale, simpatica, la giovane cantante romana (ma cresciuta in Puglia) ha tutte le carte in regola per diventare la nuova regina del jet set nostrano.

La potenza della sua voce è una caratteristica nota: arrivata in seconda posizione al talent show “Amici di Maria De Filippi”, ha poi conquistato le classifiche musicali nostrane, ottenendo consacrazione al Festival di Sanremo. Proprio sul palco dell’Ariston ha dimostrato di avere capacità di presentatrice, affiancando Amadeus nella conduzione della seconda puntata dell’edizione 2021.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Denise Esposito, Gigi D’Alessio disorientato dal suo ultimo scatto: il commento

Il suo nome è emerso come sostituta di Alessia Marcuzzi al timone dello storico programma Mediaset “Le Iene”.

La vedremo presto fare il suo debutto anche al cinema. É stata scelta per interpretare il film “Ti mangio il cuore”, per la regia di Pippo Mezzapesa, tratto dall’omonimo libro, firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini.