I risultati delle amichevoli e le ultimissime di calciomercato

Di seguito gli esiti delle amichevoli delle big della Serie A e le ultime di calciomercato. Tutti i dettagli nell’articolo.

In attesa del fischio d’inizio della nuova stagione di Serie A, previsto per il week end del 22 agosto, le squadre stanno affrontando la preparazione estiva e si sono rese protagoniste delle prime amichevoli per testare il proprio livello fisico. Per chi non ha giocato gli Europei tempo per ricaricare le pile c’è stato e ora ci si prepara all’inizio del nuovo campionato.

Le big che hanno disputato le amichevoli questo fine settimana hanno tutte portato a casa il risultato, segno che la preparazione stia già facendo i suoi frutti: 5 gol realizzati da Milan, Lazio e Roma ai danni rispettivamente di Modena, Triestina e Debrecen. La Juventus, invece, ha battuto in casa il Cesena 3-1 mentre il Napoli ha faticato più delle altre, vincendo di misura sulla Pro Vercelli 1-0 ma perdendo per infortunio Demme.

Le ultime di calciomercato

Sul fronte calciomercato la Juventus punta tutto sui giocatori che ha in casa: blinda Chiesa rifiutando un’offerta di 100 milioni dal Liverpool e conferma Cristiano Ronaldo al centro del progetto.

La Roma, invece, prova la pista Icardi che a quanto pare sarebbe in cima alla lista delle preferenze di Josè Mourinho.

A Napoli continua il tormentone Insigne, in scadenza di contratto, ma al momento sembrerebbe che non ci siano offerte concrete in fase di valutazione.

Mentre ancora nessun nome importante spunta tra le trattative delle due milanesi.

Non ci resta che attendere gli sviluppi di questo calciomercato che ancora non è entrato nel vivo, in attesa dell’avvio del prossimo campionato di Serie A.