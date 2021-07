Ragazza muore a soli 16 anni: investita da un’amica coetanea senza patente

Una ragazza di 16 anni è morta in ospedale a Siena, dopo essere stata investita da un’auto alla guida della quale si trovava una coetanea senza patente.

Non ce l’ha fatta la ragazzina di 16 anni che si trovava ricoverata all’ospedale di Siena dopo essere stata travolta da un’auto. La tragedia si è consumata nella notte tra giovedì e venerdì a Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Secondo quanto ricostruito, la 16enne si trovava nel cortile di un’abitazione quando una coetanea si sarebbe messa alla guida di una vettura investendo l’amica e spingendola contro un muro. Immediata la chiamata ai soccorsi che, giunti sul posto, hanno trasportato d’urgenza la giovane in ospedale, dove purtroppo ieri mattina il suo cuore ha smesso di battere.

Quella che doveva essere una tranquilla serata tra amici si è trasformata in tragedia. È accaduto nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 luglio a Abbadia San Salvatore, comune in provincia di Siena, dove una ragazza è stata investita da un’auto.

La vittima è Yara Gattavecchi, 16enne di Montepulciano. Yara, stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come riporta La Nazione, si trovava con alcuni amici nel cortile di un’abitazione.

Durante la serata, una coetanea, senza patente, sarebbe salita su un’auto, ma sbagliando manovra ed ingranando la prima invece che la retromarcia, ha investito la 16enne facendola finire contro un muro.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo anche di un’eliambulanza. Lo staff medico ha trasportato Yara d’urgenza presso l’ospedale Le Scotte di Siena, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Purtroppo a nulla sono valsi tutti gli sforzi dei medici: la ragazza è deceduta nella mattinata di ieri, sabato 24 luglio, per via dei gravi traumi riportati nell’incidente.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione locale ed i colleghi di Montalcino che hanno svolto i rilievi del caso ed ora stanno indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

La notizia della morte della 16enne ha lasciato sotto choc la comunità di Montepulciano, dove la vittima risiedeva insieme alla famiglia.