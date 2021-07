“Super bella”. Cecilia Rodriguez in minigonna fa conquiste incredibili FOTO

Cecilia Rodriguez è sempre più bella e amata sul web. L’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha conquistato tutti: in minigonna è ancora più bella

Cecilia Rodriguez non smette di fare breccia nel cuore dei suoi followers neanche in estate, anzi: è una delle showgirl e delle influencer più amate del mondo del web, nel corso degli anni il suo successo è diventato praticamente pari a quello della sorella Belen che, da più di dieci anni, qui in Italia è davvero un fenomeno. Tutti la vogliono e tutti vogliono essere lei: ma anche Cecilia non scherza.

Cecilia Rodriguez che spettacolo su Instagram, una Dea

Su Instagram ha più di quattro milione di followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto: dopo la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, il suo successo si è triplicato. Lì ha conosciuto l’amore con Ignazio Moser, con cui oggi sta ancora insieme, ha trovato la sua felicità e la sua strada. Ad oggi si sta godendo l’estate dopo essere stata due mesi lontana dal suo fidanzato, e ieri ha pubblicato uno scatto bellissimo di lei in un locale molto frequentato di Milano dove molti vip vanno spesso. Nella foto ha un completo stupendo addosso, degli stivali lunghi e una gonna che mettono in mostra le sue meravigliose gambe.

Nel giro di pochissimi minuti, sono arrivati tantissimi commenti e tantissimi likes. I complimenti non sono andati sprecati: tantissime belle parole d’affetto per una delle showgirl e delle influencer più amate del mondo della televisione e del mondo del web.