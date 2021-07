Temptation Island si avvicina alla chiusura: tutti non vedono l’ora di scoprire come terminerà il viaggio nei sentimenti tra Manuela e Stefano

Domani andrà in onda uno degli ultimi appuntamenti di Temptation Island, e tutti sono curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate. Federico e Floriana, e Manuela e Stefano, saranno le coppie protagoniste in assoluto in quanto sono riusciti ad attirare la curiosità dei fans del programma. Prepariamoci ad un colpo di scena che riguarda Federico e Floriana: sembra infatti che sia stato lui a prendere la decisione di fare il falò di confronto, non lei. Dunque, Floriana accetterà?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Temptation Island, anticipazioni della prossima puntata: Manuela e Stefano si lasceranno?

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a T e m p t a t I o n I s l a n d ( @ t e m p t a t I o n I s l a n d _ o f f I c I a l )

Ma passiamo a loro, la coppia che più di tutte ha fatto parlare in queste settimane: Manuela e Stefano. I due hanno sempre sottolineato di avere una relazione molto particolare e lei di avergli perdonato molte cose. Entrambi hanno conosciuto una persona all’interno del villaggio: Manuela si sta lasciando andare sempre di più all’affetto di uno dei tentatori che si è preso una sbandata per lei. Nella prossima puntata, i due saranno più vicini che mai e adesso non ci resta che scoprire se tra loro scatterà qualcosa: nella pubblicità, infatti, sembrano essere molto vicini ad un bacio. Stefano come prenderà la visione di questi video? Non ci resta che aspettare la puntata di domani per scoprirlo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Ricordiamo che questa settimana Temptation Island ci aspetta con ben due appuntamenti: anche martedì andrà in onda una puntata, e dunque non dobbiamo aspettare molto per soddisfare le nostre curiosità!