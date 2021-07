Tokyo 2020, fioretto femminile: medaglia di legno per Alice Volpi

Alice Volpi, medaglia di legno nel fioretto femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: battuta dalla russa Korobeynikova.

Una scherma, quella italiana, sempre protagonista nei giochi Olimpici. Quasi mai disattesa, infatti, la striscia di vittorie e medaglie portate a casa dagli azzurri in questa disciplina. A Tokyo 2020 nel fioretto femminile, però, non riesce a strappare neppure un bronzo Alice Volpi.

Dopo essere stata battuta in semifinale dalla russa Deriglazova per 10-15, Alice Volpi ha affrontato un’altra atleta di Mosca, Larisa Korobeynikova. Un assalto al cardiopalma che alla fine l’ha portata fuori dal podio venendo battuta 14-15.

Tokyo 2020, Alice Volpi conquista la “medaglia di legno” nel fioretto femminile

Un assalto dal sapore adrenalinico quello disputatosi tra Alice Volpi e Larisa Korobeynikova per cercare di strappare una medaglia nel fioretto femminile.

Dopo la sconfitta in semifinale con la Deriglazova, la voglia di riscatto era tanta e si è visto nell’avvicendarsi del punteggio. Nella prima parte d’assalto la Volpi ha comandato l’incontro fino al 5-1 quando la situazione si è poi completamente ribaltata.

La Korobeynikova è riuscita a riportare di prepotenza il round in equilibrio. Sul 5-5 l’Azzurra ha reagito, portandosi avanti con due stoccate in affondo da manuale. Ma la russa non si è lasciata intimorire imponendosi nuovamente. Non solo l’aggancio, anche il sorpasso che l’ha portata in pochi istanti sul 12-7.

Quando tutto sembrava ormai perso, l’allieva dell’iridata Giovanna Trillini, ha tirato fuori il carattere e nonostante il gap si è portata sul 13-13. Sulle ali dell’entusiasmo e forte del suo talento Alice Volpi ha perseverato scavalcando la Korobeynikova: 14-13. Il bronzo è stato a portata di mano, ma solo per un attimo: nel giro di pochi secondi, con due stoccate consecutive, il sogno della medaglia per l’azzurra è sfumato. L’assalto si è concluso per 15-14 in favore dell’atleta russa.

Alla fine, quindi, Alice Volpi non è riuscita nell’impresa di evitare un doppio risultato positivo alla Russia in questa disciplina, venendo battuta dalla Korobeynikova. Brillante, comunque, la sua prima partecipazione ad una competizione olimpica.

A breve Andrea Santarelli cercherà di mantenere, invece, la spada maschile sul podio olimpico. Anche lui in lizza per il bronzo potrebbe riuscire dove, invece, la Volpi non ce l’ha fatta.