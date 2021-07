“Un Posto al Sole” anticipazioni 26 luglio: la scelta di Silvia

Un Posto al Sole, anticipazioni del prossimo episodio. Roberto è preoccupato per Marina che ha intenzione di ripartire: riuscirà a fermarla?

Domani comincia una nuova settimana per Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più seguita della televisione. La pausa estiva si sta avvicinando e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa succederà: Filippo riuscirà a recuperare la memoria oppure oramai è andata persa per sempre? Il ragazzo è sempre più disperato, per lui la sua famiglia è composta da degli estranei e teme di non riuscire ad affezionarsi a loro o addirittura peggio, a ricordare dell’importanza e del peso che hanno nella sua vita.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Intanto Silvia è sempre più combattuta tra suo marito e Giancarlo. La proprietaria del Caffè Vulcano ha tradito Michele andando a letto con il suo cliente, che ha cominciato a farle una corte spietata oramai qualche mese fa. Ha deciso di tagliarlo fuori dalla sua vita dopo quello che è accaduto ma sta facendo davvero fatica a dimenticarlo. Dopo gli ultimi giorni ha capito che non può continuare a fare finta di niente e deve capire una volta e per tutte cosa prova per Giancarlo. Si sta davvero innamorando di lui o si è presa solo una sbandata, quindi può evitare di parlarne con Michele? Non ci resta che aspettare domani per scoprirlo.

Intanto Marina è ritornata a Napoli per aiutare Roberto a sistemare la situazione che c’era ai Cantieri e poi ha deciso di rimanere per aiutarlo con Filippo. Ora, però, è arrivato il momento di tornare a Londra: Roberto ha intenzione di fermarla questa volta oppure la lascerà andare?