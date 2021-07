Avete ancora dei dubbi sul vaccino anti-Covid? Pubblicato il test efficace per scegliere la soluzione giusta e limitare ogni rischio.

A cercare di far riflettere i più scettici ci ha pensato Emilio Mola. Grintoso giornalista ed intellettuale brindisino, nonché attuale volto noto di Instagram. Mola è celebre ad oggi per le sue azioni all’avanguardia, volte a smascherare nella maggioranza dei casi le più insidiose ingiustizie in fatto di attualità e politica, quanto a lottare contro le sempre più allarmati e pericolose fake news.

Stavolta è il turno della questione più spinosa dei nostri tempi, ricorrere o meno alla vaccinazione anti-Covid. “I vaccini non servono“, è l’appello dei No-Vax ripreso dal giornalista nei suoi ultimi post, dato che “le persone vaccinate contagiano, ammalano e perfino muoiono allo stesso modo“. Ma è davvero così? E’ pronto a combattere allora ogni dubbio Mola, dando definitivamente prova di quanto vaccinarsi, dimenticando gli inutili timori innescati dalle stesse fake news precedentemente citate, sia al momento l’unico modo per combattere la pandemia. E limitare così ogni sua funesta causa.

Vaccino o non vaccino? Il test efficace per scegliere la soluzione giusta limitando ogni rischio

I dati sui grafici parlano chiaro. Con la prima dose di vaccino, così raddoppiandosi con la seconda, la possibilità che il virus possa attecchire sull’organismo umano ed interagire con esso è drasticamente minimizzato, quanto dichiaratamente accertato dall’OMS. Insomma, sintetizza Mola: “le persone non vaccinate si contagiano 6 volte di più, finiscono in ospedale 6 volte in più, finiscono in terapia intensiva 12 volte di più e muoiono 7 volte di più“.

A sostenere infine la voce sicura di Mola, fra molti esponenti dello spettacolo e non solo, sarà anche la famosa pagina dell’avvocato Cathy La Torre, dal nome @avvocathy, che affermerà fra i commenti al post: “da leggere tutto e tutti“. “Questo test è provare a permettere a tutt* di scegliere liberamente. Ma consapevolmente“, conclude il giornalista nella didascalia dopo aver mostrato il suo test homemade. Che la sua sia una risposta alla manifestazione dei No-Vax tenutasi ieri a Roma potrebbe essere soltanto una calzante ipotesi.

Ma, ad ogni modo, l’invito resta sempre lo stesso. Quello, per il bene comune quanto del singolo, come ha annunciato lo stesso Premier Mario Draghi soltanto due giorni fa in conferenza stampa, di ricorrere alla vaccinazione ed al più presto.