A casa di Ciro Immobile e Jessica Melena è sfida per le polpette-FOTO

La Melena ha condiviso una foto di famiglia mentre si cena in armonia, ma poi rivela che si tratta di una sfida

Jessica Melena ha condiviso un ritratto di famiglia sul suo profilo Instagram, ci sono mamma e papà e poi le due bambine, il piccolo Mattia non c’è però. Sotto alla foto, la moglie di Ciro Immobile scrive:”E sfida di forchetta per aggiudicarsi l’ultima polpetta. Chi riuscirà ad aggiudicarsela secondo voi? Seguite le storie di Ciro Immobile per scoprirlo”.

Ciro Immobile e la canzone sulle polpette

Finiti gli Euro 2020, Ciro Immobile ha festeggiato con una canzone particolare. Le parole recitate sono le seguenti:“Ma quale dieta, a me mi piacciono le polpette”, il brano è stato introdotto da Lorenzo Insigne e è napoletano come lui e Immobile. Da subito la canzone è diventata il nuove tormentone della nazionale. Diventa immediatamente virale il brano e tutti lo cantano anche più di quello di Gianna Nannini e Edoardo Bennato “Notti magiche”. Per tutta la durata degli Europei questa è stata la colonna sonora degli azzurri, e anche nell’occasione della tanto attesa finale e vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra.

Ciro ha cantato il brano napoletano questa volta insieme alla moglie Jessica Melena che l’ha seguito a ruota. A Ciro piace molto mangiare ma alla fine per il suo lavoro si tiene molto in forma e anche sua moglie che appare con un fisico statuario. Sembra che le polpette siano diventate il simbolo di questa estate per i due coniugi e la famiglia. Ma oltre a godersi le polpette, i due si godono anche qualche giorno di vacanza dopo gli Europei che li hanno tenuti separati a lungo. La Melena è volta ad Ibiza con i bambini, dove il marito l’ha raggiunta. Insieme hanno condiviso una villa sa sogno sull’isola con Lorenzo Insigne e la moglie.

Hanno trascorso le vacanza insieme e si sono divertito tra giochi d’acqua e cene da sogno. Tra poco Ciro dovrà tornare al lavoro però le ultime polpette se le sono godute grazie alla marca Casa Modena che li ha riforniti con i Teneroni. Insomma questa canzone gli è valsa anche una sponsorizzazione a Ciro.