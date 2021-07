Accadde oggi, 26 Luglio. Matrimonio tra Albano Carrisi e Romina Power

Accadde oggi. Il 26 Luglio è il 207° giorno del calendario gregoriano. Mancano 158 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 26 Luglio è la Festa nazionale degli zii. Si ricordano Sant’Anna e San Gioacchino, genitori della Beata Vergine Maria. Santa Bartolomea Capitanio, vergine, cofondatrice delle Suore di Maria Bambina, San Benigno di Malcesine e San Caro di Malcesine, eremiti e San Giorgio Preca, sacerdote.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1684 – Muore Elena Lucrezia Cornaro, prima donna laureata al mondo

1788 – Lo Stato di New York ratifica la costituzione degli Stati Uniti e viene ammesso come undicesimo Stato

1847 – La Liberia ottiene l’indipendenza

1856 – Nasce lo scrittore e drammaturgo irlandese, premio Nobel, George Bernard Shaw

1875 – Nasce lo psicologo svizzero Carl Gustav Jung

1875 – Nasce il poeta spagnolo Antonio Machado

1887 – L. L. Zamenhof pubblica il “Linguaggio internazionale del Dott. Esperanto”, ossia la lingua ausiliaria internazionale più parlata al mondo

1928 – Nasce il regista statunitense Stanley Kubrick

1928 – Nasce l’ottavo presidente della Repubblica italiana, Francesco Cossiga

1943 – Le forze tedesche iniziano ad affluire in Italia tramite il Passo del Brennero come contromisura in seguito della sfiducia a Benito Mussolini

1943 – Nasce il cantante inglese, frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger

1947 – Il presidente statunitense Harry S. Truman tramuta in legge l’Atto di Sicurezza Nazionale, creando la CIA (Central Intelligence Agency) e il Dipartimento della Difesa

1945 – Nasce l’attrice britannica Helen Mirren

1952 – Muore la first lady argentina Eva Maria Ibarguren Duarte, nota come Evita Peron

1953 – Fidel Castro dà avvio via alla Rivoluzione cubana

1956 – Il leader egiziano Gamal Abd el-Nasser nazionalizza il Canale di Suez

1959 – Nasce l’attore statunitense Kevin Spacey

Accadde oggi, 26 Luglio. I fatti più importanti nella storia

1964 – Nasce l’attrice e regista statunitense, premio Oscar, Sandra Bullock

1967 – Nasce l’attore inglese Jason Statham

1970 – Il cantante Al Bano Carrisi sposa la collega americana Romina Power

1983 – L’intensa ondata di calore che interessa gran parte dell’Europa. A Firenze toccata la temperatura record di +42,6 °C

1985 – Nasce a Cosenza il cantante Aiello

1992 – Muore Rita Atria , una testimone di giustizia, vittima di mafia

2005 – A Mumbai (India) cadono in un solo giorno 99,5 centimetri di pioggia provocando allagamenti che uccideranno 1.094 persone

2016 – Hillary Clinton è la prima donna di uno dei due maggiori partiti politici statunitensi concorrere per la carica di presidente degli Stati Uniti