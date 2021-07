E’ una rivelazione tanto attesa quella pubblicata sui social, attraverso un annuncio ufficiale, da Nina: la bellissima compagna di Alessio Boni.

Se soltanto poco più di un’anno fa l’amato interprete de “La Compagnia del Cigno” e de “La Meglio Gioventù”, originario della provincia di Bergamo e classe 1966 Alessio Boni, durante le prime fasi del lockdown italiano, lo scorso 23 marzo, aveva provato l’allora irripetibile emozione di diventare papà.

Adesso, dopo la nascita del piccolo Lorenzo, che aveva già radicalmente cambiato in meglio la vita di entrambi, si fa strada un altro annuncio di abbagliante felicità. Il quale ha nuovamente scosso la loro quotidianità risuonando sul web tra i loro più fedeli fan. La giornalista e scrittrice di Vanity Fair, Nina Verdelli, è felicemente al fianco dell’attore dal 2015 e si è apprestata a rivelare quanto segue in uno scatto colmo d’amore.

Alessio Boni: un’attesa rivelazione, l’annuncio sui social di Nina è disarmante – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Verdelli (@ninaverdelli)

“My boy(s)“, una simpatica parentesi in didascalia ed una bellissima pancia in crescita sono i segnali che nello scatto condiviso dalla giornalista soltanto un giorno fa su Instagram, che non lasciano spazio più ad alcun dubbio. Nei pressi del magico agriturismo laziale, la “Locanda Settimo Cielo“, Nina si mostra in bikini. Sorridente ed occhi negli occhi con il suo Lorenzo, che mantiene per l’occasione tra le sue braccia.

Meraviglia, affetto e commozione. Sono queste le principali reazioni all’istantanea che segnano l’arrivo di un’altra dolce new entry nella famiglia Boni. L’attrice turca, musa ispiratrice di Ferzan Ozptek, Serra Yilmaz e l’attore romano Vinicio Marchionni saranno i primi a rivolgere le loro congratulazioni alla doppiamente futura mamma, Nina. A quanto pare, vista l’allusione della scrittrice classe 1985, pare si possa trattare con relativa certezza dell’arrivo di un altro maschietto per la coppia di innamorati.

“Che bellissima notizia!! Tanti tanti auguri ❤️“. Oppure: “Certo che la maternità ti fa proprio bene“, tuoneranno infine alcune delle sue followers accodandosi fra i numerosi commenti delle più strette amicizie. Non ci sono perplessità. Quest’ultima è una felicità che rende indiscutibilmente più belli.