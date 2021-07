“Beati voi”, Amadeus e Giovanna “al fresco” sono più innamorati che mai – FOTO

Amadeus e Giovanna Civitillo hanno condiviso una foto sul proprio profilo Instagram ufficiale: uno scatto tenerissimo in cui la coppia è “al fresco”

Giovanna Civitillo e Amadeus sono una coppia navigata e amata dal pubblico. I due, più innamorati che mai, si stanno godendo le vacanze estive in una località insolita per questa stagione in cui di solito quasi tutti vanno al mare.

Il caldo asfissiante di queste ultime settimane ha spinto i due piccioncini ad andare sulla vetta più alta delle Alpi, ovvero sul Monte Bianco. Il conduttore de “I soliti ignoti” e del “Festival di Sanremo” insieme alla sua ballerina e showgirl sono al fresco delle montagne e dei paesaggi rupestri del Nord Italia.

Amadeus e Giovanna, lo scatto sul Monte Bianco

Le temperature lì sopra non sono per niente calde tanto che Amadeus e la Civitillo, nello scatto pubblicato poche ore fa, indossano entrambi delle giacche a vento con tanto di cappuccio in caso di pioggia.

I loro fan li hanno subissati di complimenti e parole tenere ma anche di tanti “beati voi”, visto che in città e al mare le temperature in Italia non sono affatto che fresche. C’è chi scrive infatti, ad esempio, che a Bari ci sono 40 gradi. Tra apprezzamenti, faccine innamorate e frasi per sottolineare la fortuna della coppia di stare ad alta quota, il loro post ha già collezionato oltre 300 commenti e più di 15mila like.

Dopo un anno intenso soprattutto per Amadeus, che tra le sue trasmissioni e la conduzione della kermesse canora più importante di sempre, i due innamorati si godono le meritate vacanze estive in una cornice tutt’altro che calda. Nelle ultime settimane alcuni rumors vorrebbero che il presentatore sia alla guida della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Per lui sarebbe la terza volta di fila al timone del concorso canoro e non mancherebbe la sua spalla nonché suo grande amico Fiorello per presentare le canzoni in gara.