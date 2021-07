Giovane madre muore dopo un’ora dal parto: la straziante vicenda

Una donna di soli 25 anni è morta ad Ancona un’ora dopo aver dato alla luce la sua bambina: malata di cuore è deceduta dopo il parto cesareo.

Una tragedia quella registratasi ad Ancona, dove una bambina – originaria di Civitanova Marche (Macerata)- ad un’ora dopo la nascita è rimasta orfana di madre. La donna, 25 anni, è deceduta dopo il parto cesareo in ospedale. Soffriva di una malattia cardiaca e di un’artrite reumatoide, acuitesi durante la gravidanza, che purtroppo non le hanno lasciato scampo.

Ancona, donna malata di cuore muore ad un’ora dal parto cesareo

La piccola data alla luce starebbe bene ed attualmente si troverebbe ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Ancona.

Una vita già segnata dal dolore la sua, avendo perso la madre a solo un’ora dalla nascita. La donna, 25 anni, residente a Montegranaro, si sarebbe spenta dopo aver portato a termine una gravidanza resa difficile dal suo stato di salute. Era, infatti, malata di cuore ed affetta da un artrite reumatoide che si erano acuite nel corso della dolce attesa.

Non solo, nel mese di gennaio – riporta la redazione di Ancona Today– pare fosse risultata positiva al Covid-19 una circostanza che bisognerebbe comprendere se possa averne ulteriormente aggravato il quadro clinico.

La sua situazione sarebbe precipitata all’inizio della scorsa settimana. Dopo il ricovero in ospedale, nella giornata di giovedì 22 luglio si sarebbe reso necessario il suo trasporto d’urgenza presso l’ospedaletto e venerdì il ricovero in rianimazione. Sabato scorso, riferisce Ancona Today, all’esito di alcuni accertamenti sarebbe stata trasferita in cardiologia. Proprio a causa di questo drammatico peggioramento, il personale sanitario avrebbe optato per un parto cesareo nonostante la 25enne fosse solo al settimo mese di gravidanza.

A far sì che l’operazione avvenisse con la massima sicurezza è stata chiamata una squadra multidisciplinare di medici che si è occupata della nascita. La piccola è venuta alla luce, sana e salva ma per la giovane madre non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore non ha retto.

Stando a quanto riporta Ancona Today, non è da escludersi che venga attivata un’indagine per comprendere le ragioni del decesso. Una procedura la cui attivazione sarebbe di prassi in casi come questi.