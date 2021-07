“Beautiful”, anticipazioni puntata 27 luglio: Brooke difende Bill

Beautiful, anticipazioni 27 luglio: Ridge scopre l’identità dell’uomo che ha investito sua figlia Steffy.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy rimanere vittima di un incidente stradale in moto. A provocare l’incidente è stato Bill, che no l’ha vista arrivare. La giovane Forrester adesso è ricoverata e non sembra in grado di svegliarsi. Nel frattempo a casa di Wyatt si sta consumando un nuovo dramma: Sally ha rapito Flo in modo che non rivelasse allo Spencer la verità sulla sua finta malattia, mentre la Fulton ha scritto un messaggio di aiuto al fidanzato perché la liberasse. Wyatt ha trovato il messaggio – scritto nella lingerie della Spectra – e ha chiesto subito spiegazioni a Sally. Ora che Wyatt sa che Flo è in pericolo, il piano di Sally rischia di saltare una volta per tutte. Riuscirà la stilista a farla franca?

Beautiful, anticipazioni 27 luglio: Flo racconta tutto a Wyatt

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Bill sarà sul punto di raccontare a Ridge la dinamica dell’incidente. Prima che riesca a farlo, tuttavia, la polizia interverrà per interrogare lo Spencer. Quando Ridge scoprirà che è stato Bill ad investire Steffy, andrà su tutte le furie e tenterà nuovamente di picchiarlo. A quel punto, Brooke prenderà le difese dell’editore, inimicandosi nuovamente il marito.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Flo riuscirà a ricongiungersi a Wyatt. La Fulton raccontare al fidanzato del rapimento e delle menzogne di Sally. Lui, sconvolto, affermerà di non voler più vedere la Spectra. Sally tuttavia non perderà tempo e si presenterà da Wyatt per provare il tutto per tutto. La stilista vorrebbe provare a giustificare le sue azioni e fare un ultimo tentativo con Wyatt.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, martedì 27 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.