Maria Carmela D’Urso, in arte Barbara D’Urso, sembra una sirenetta nel suo ultimo post di Instagram: foto vietata a chi soffre d’invidia!

La bellissima conduttrice televisiva italiana, circa due ore fa, ha postato una foto a dir poco divina: si tratta di uno scatto in cui posa in modo sensuale, appoggiata a delle scalette immerse nell’acqua del mare.

Nella didascalia ha scritto in modo ironico “Mermaid mood“, che tradotto vuol dire “umore da sirena“.

La D’Urso indossa un costume intero, con una fantasia astratta che verte sui toni dell’azzurro: esso presenta un’ampia apertura sulla parte laterale ed una profonda scollatura sul décolleté.

Barbara sorride e rivolge lo sguardo verso l’alto: la sua bellezza sfugge al tempo!

Barbara D’Urso, accusata di esagerare con Photoshop: il suo fisico mozzafiato sarà autentico o ritoccato? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La foto ha già ricevuto più di 10.000 mi piace e quasi 900 commenti.

La strepitosa attrice italiana, dalla pubblicazione di questo post, è finita sulla bocca di tutti: l’intero web si sta chiedendo se questo fisico da favola sia davvero autentico, o solamente il sfrutto di ritocchi effettuati dal computer.

Nei commenti i followers si dividono tra chi l’attacca e la critica e chi, invece, la sostiene e la difende. Ecco alcuni esempi di messaggi lasciati dalla prima categoria di utenti: “Ormai non si regola più: photoshop a go go e filtri filtri, filtri”; “Carmelina, complimenti a chi ti photoshoppa, è da premio Oscar”; “Ma che foto è? Ritoccata all’inverosimile”; oppure “Photoshoppatissima”.

Molti altri commenti, invece, sono stati più che positivi e colmi di affetto nei confronti della famosissima presentatrice.

Tra questi si legge: “Bella sirena 😍 ti stiamo aspettando… a settembre manca sempre meno, poi sempre con noi 7 giorni su 7”; “Sei veramente una donna eccezionale, bella, fresca, in gamba. Chi ti critica è solo invidioso”; “64 anni, meravigliosa”; …