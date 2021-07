“Un fisico da ragazzina”, Benedetta Parodi in bikini mette in mostra il suo pezzo forte – FOTO

Benedetta Parodi sempre più regina dei social conquista il pubblico con una coppia di foto in cui appare con un “fisico da ragazzina”

Bella e sorridente come sempre Benedetta Parodi ha incantato la sua vasta platea di fan che la seguono su Instagram. Negli scatti pubblicati sul famoso social network la dolce regina dei fornelli televisivi si è regalata all’obiettivo seduta mentre alle sue spalle si può ammirare l’incantevole panorama di Porto Rotondo.

La carnagione è evidentemente già leggermente ambrata, segno che il relax sotto il sole sardo ha avuto già i suoi effetti. Per queste foto condivise sui social Benedetta ha deciso di mostrarsi in tutta la sua semplicità riuscendo ancora una volta ad abbagliare il pubblico.

La sua bellezza infatti arriva agli occhi dei fan senza bisogno di ricorrere a trucco o ad abiti appariscenti. La giornalista indossa un pantaloncino beige e una canotta blu scuro che riesce, grazie agli anelli posti giusto al centro, a non nascondere le sue grazie.

Benedetta Parodi, regina incontrastata dei fornelli

Da quando Benedetta Parodi ha lasciato le scrivanie dei tg televisivi per inseguire la sua grande passione per la cucina è diventata una delle regine degli show dedicati al buon cibo. La giornalista piemontese infatti si è conquistata un posto privilegiato nel cuore dei tanti italiani che amano questo genere di programma televisivo. Anche se, soprattutto negli ultimi anni, la concorrenza è diventata decisamente folta ed agguerrita la Parodi è riuscita a non cedere terreno.

Con il suo modo di fare dolce e simpatico è diventata ormai un appuntamento irrinunciabile per milioni di italiani. Il suo punto di forza è la capacità di mostrarsi al pubblico non come una chef che “sforna” piatti decisamente irripetibili nelle normali cucine.

Al contrario Benedetta ha saputo vestire sempre di più le vesti di una “vicina di casa” sempre disponibile a dispensare consigli culinari per regalare gusto e bontà ai propri cari.

La simpatia innata poi e un’indispensabile dose quasi di voluta goffaggine hanno poi fatto il resto. La prova del suo innegabile successo è data non solo dai grandi ascolti che il suo famoso programma incassa ogni giorno ma anche dalla vendita dei suoi libri di cucina.